55 şeyhten Erdoğan’a seçim desteği

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken ittifaklara ve partilere yönelik destek mesajları da gelmeye devam ediyor. En son desteklerden bir tanesi de şeyhlerden geldi. 55 şeyh seçimlerde Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıkladı.

Aralarında Müslüman Kardeşler örgütüne bağlı Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı ve Libya Müftüsü dahil 55 şeyh, Türkiye seçimleri için ortak açıklama yaptı.

Açıklamada Türkiye’deki seçimlerin Müslümanları etkileyen bir seçim olduğu için ‘İslami bir konu’ olduğu ve bu nedenle açıklama yapma gereği duyulduğu ayet üzerinden vurgulandı.

Açıklamada muhalefetin ‘Türkiye düşmanlarından’ destek aldığı ifade edilirken Türkiye’nin elektrikli araba ürettiğine değinildi.

Açıklamadan satırbaşları ise şöyle;

“Bu beyan, Türk seçimleri hakkında ümmetin âlimlerinin beyanıdır, çünkü ihtiyaç duyulduğu zaman beyanı ertelemek caiz değildir.

Türkiye seçimleri konusu, sonuçları Türkiye içindeki ve dışındaki Müslümanları etkileyen genel İslami konulardan biri olduğu için, âlimler konuyu aydınlatmak ve bu konuda tavsiyelerde bulunmak söz konusu olduğunda sessiz kalamazlar.

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dönemindeki politikasının Müslümanlara çok fayda sağladığı ve bu politikanın herkes için özgürlük ve güvenlik sağladığı her takipçi tarafından bilinmektedir. Tesettüre ve diğer konularda dayatılan ısrarı kaldırdı, camiler ve Kuran hafızları çoğaldı.

Türkiye, sendeleyen bir ülke iken siyasi olarak bölgesel ve uluslararası alanda güçlü bir aktör haline geldi ve dünyanın ekonomik açıdan en güçlü 20 ülkesinin arasına G-20’ye girdi. Sağlık alanında kalkınma yaşadı, kendi elektrikli arabasını, zırhlı araçlarını, uçak gemisini ve insansız hava araçlarını üretti.

Türk seçmen, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eliyle gerçekleşen dönüşümün büyüklüğünü biliyor ve görüyor. Su, temizlik ve çöplerin yayılması sorunlarıyla boğuşan İstanbul, dünyanın en güzel şehirlerinden biri haline geldi!

Türkiye; ülkesinde zulüm ve zulüm gören uzak doğudaki Uygur Müslümanları ve Rohingya Müslümanlarından, İslamofobi ve çocuk esirgeme yasalarından kendisi ve çocukları için endişe duyan ve batıdaki Müslümanlara kadar herkes için güvenli bir sığınak haline geldi.

Aralarında en iyi, dindar ve vasıflı kişilerin de bulunduğu büyük bir Müslüman âlimler meclisi de dahil olmak üzere Türkiye’de pek çok Müslüman güvenlik, şeref ve adaletle tanıştı ve birçoğu uzun süreli ikamet izni aldı veya Türk toplumunun bir parçası oldu.

Aynı şekilde Libya’ya müdahale ve başkent Trablus’un işgalinin durdurulması, Suriye’ye müdahale ve kuzey bölgelerin emniyete alınması, 2017 krizinde Katar’a destek gibi birçok ülkede Türkiye Müslümanların lehine olan şeylere müdahale etti ve işgal altındaki bölgenin Ermenistan’dan kurtarılması için Azerbaycan’a destek verdi.

Batı’nın Büyük Peygamber’e (sav) hakaretlerine karşı sağlam durdu ve Ayasofya Ulu Camii’nin Büyük Fetih döneminden beri olduğu gibi kapsamlı bir cami olarak restore etti.

Bu seçimlerde yarışan karşı taraf (muhalefet), bu politikaların tamamından ya da çoğundan vaz geçeğini söylüyor ve hedeflerini gizlemiyor. Karşı tarafın (muhalefet), Türkiye ve İslam dünyası düşmanlarından aldığı büyük desteği kimseden saklamıyor.

Bu ve burada için ve zikredilmeyen konular için âlimler milleti aşağıdakine yönlendirmek için için şu beyanı verirler:

Bu seçimlerde oy kullanma hakkı olan Müslümanlar sandık başına giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun bir bölümüne değindiğimiz seçkin reform projesi lehine oy kullanmalıdır. Bu hakka sahip olmayan Müslümanlar, Türkiye’deki kardeşlerine her biri elinden geldiğince mali, medya, siyasi ve diğer konularda destek vermeli ve Allah’a dua etmelidir. Allah yardımcı olandır.

İmzacılar:

1.Uluslararası Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Al-Qaradaghi