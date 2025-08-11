55 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
55 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Ankara’nın Sincan ilçesinde 55 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Menderes Mahallesi 812. Cadde No:3/2’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tekin Sarıkaya (55), ev arkadaşı U.S. ile tartıştı. Tartışmanın ardından U.S. evi terk etti.

Dört gün sonra eşyalarını almak için geri dönen U.S., evden gelen kötü kokuyu fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tekin Sarıkaya’nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Sarıkaya’nın yüzünün tanınmayacak halde olduğu, salonda bulunan koltukta sırtüstü yatar vaziyette bulunduğu ve başucunda alkol şişesi olduğu öğrenildi. Ölüm nedeni, vücut bütünlüğündeki bozulma sebebiyle belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Gazze'de öldürülen 5 gazeteci için başsağlığı mesajı
Gazze'de öldürülen 5 gazeteci için başsağlığı mesajı
Sındırgı’da yaz okulları bir gün süreyle tatil edildi
Sındırgı’da yaz okulları bir gün süreyle tatil edildi
Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 yaralı
Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 yaralı
Sınıfta kalan operatörlerden deprem bölgesinde ücretsiz konuşma ve internet
Sınıfta kalan operatörlerden deprem bölgesinde ücretsiz konuşma ve internet
Galatasaray Morata’yı KAP’a bildirdi
Galatasaray Morata’yı KAP’a bildirdi