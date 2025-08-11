55 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Olay, saat 16.30 sıralarında Menderes Mahallesi 812. Cadde No:3/2’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tekin Sarıkaya (55), ev arkadaşı U.S. ile tartıştı. Tartışmanın ardından U.S. evi terk etti.

Dört gün sonra eşyalarını almak için geri dönen U.S., evden gelen kötü kokuyu fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tekin Sarıkaya’nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Sarıkaya’nın yüzünün tanınmayacak halde olduğu, salonda bulunan koltukta sırtüstü yatar vaziyette bulunduğu ve başucunda alkol şişesi olduğu öğrenildi. Ölüm nedeni, vücut bütünlüğündeki bozulma sebebiyle belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.