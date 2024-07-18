550 bin lirası olan maaşa bağlanacak. Kıyıda köşede parası olan yaşadı

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550 bin lirası olan maaşa bağlanacak. Kıyıda köşede parası olan yaşadı

550 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu.

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