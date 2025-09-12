556 bin çağrının yarıdan fazlası asılsız!

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

2025 yılı Eylül ayı Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı, Ordu Valiliği toplantı salonunda, Vali Muammer Erol başkanlığında yapıldı. Toplantıda, 13 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen bir önceki İl Koordinasyon Toplantısında alınan kararlar tek tek gözden geçirildi.

ÇAĞRI PERFORMANSI, KALİTE KRİTERLERİYLE TAKİP EDİLİYOR

Toplantıda söz alan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Yeliz Çakar Güleş, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Güleş, çağrı merkezi personelinin performansının kalite kriterleri üzerinden değerlendirildiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

“Haftalık hedeflenen dinlenen çağrı sayısı 2.000.000’dur. İl bazında ise haftalık minimum 900 çağrı dinlenmesi hedeflenmektedir. Çağrı açılış cümlesinden vaka konusu alımına, ilgili kuruma aktarım sürecinden iletişim tonuna kadar birçok kriter, rutin kontrol formları ile izlenmektedir. Hata yapan personele kalite birimi tarafından birebir eğitim verilerek hizmet kalitesi artırılmaktadır.”

ASILSIZ ÇAĞRILAR HÂLÂ YÜKSEK

Müdür Güleş’in verdiği rakamlara göre:

· 2024 yılı toplam çağrı sayısı: 672.056

· 2025 yılı toplam çağrı sayısı (1 Ocak - 31 Ağustos): 556.921

· 2024 yılı asılsız çağrı sayısı: 463.871

· 2025 yılı asılsız çağrı sayısı: 344.109

· 2024 yılı asıllı çağrı sayısı: 208.185

· 2025 yılı asıllı çağrı sayısı: 212.812

Güleş, asılsız çağrıların hâlâ ciddi bir oran oluşturduğunu vurgulayarak, vatandaşların 112 hattını bilinçli kullanmaları gerektiğinin altını çizdi.

EN FAZLA ÇAĞRI EMNİYETE

2025 yılı ilk 8 ayının kurumsal çağrı dağılımı ise şöyle:

· Emniyet: 117.403

· Sağlık: 167.370

· Jandarma: 19.119

· İtfaiye: 5.680

· Orman: 2.520

· AFAD: 412

TANITIM VE FARKINDALIK FAALİYETLERİ ARTIRILDI

112 Acil Çağrı Merkezi, sadece çağrılara yanıt vermekle kalmayıp toplumu bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar da yürütüyor. Müdür Güleş, 2024-2025 döneminde gerçekleştirilen tanıtım ve eğitim faaliyetlerini şöyle özetledi:

· 112 Tanıtım Videosu hazırlandı ve il genelindeki tüm okullarda izletilmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirildi.

· Öğrenciler çağrı merkezine davet edilerek uygulamalı eğitim verildi.

· “Tek Numaramız 112” dijital kampanyası Altınordu, Gölköy, Ünye, Fatsa, Perşembe ve Aybastı ilçelerinde billboardlarda yayınlandı.

· Akyazı sahilinde vatandaşlara broşür dağıtıldı.

· “Orman Benim” kampanyası kapsamında Yoroz Kent Ormanı’nda broşür ve balon dağıtımı yapıldı.

· Mayıs Yedisi Şenliği ve Fatsa 5. Eğitim ve Bilim Şenliği gibi etkinliklerde tanıtım materyalleri dağıtıldı.

HEDEF: DAHA HIZLI, DAHA ETKİLİ, DAHA BİLİNÇLİ HİZMET

Toplantıda ayrıca, İçişleri Bakanlığı Acil Çağrı Hizmetleri Merkez Koordinasyon Komisyonu tarafından alınan kararların uygulamaları değerlendirildi. Katılımcılar, 112 Acil Çağrı Merkezinin vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmesi için yapılması gereken adımları istişare etti.

VALİ MUAMMER EROL’DAN VURGULU MESAJ

Toplantının sonunda konuşan Vali Muammer Erol, 112’nin sadece bir numara değil, acil durumlarda hayat kurtaran bir sistem olduğunu belirtti.Erol, asılsız çağrıların önüne geçilmesi, personel eğitimlerinin artırılması ve farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

“112'Yİ GEREKSİZ MEŞGUL ETME, HAYAT KURTAR!”

Yetkililer, vatandaşları bir kez daha uyardı:

112’yi sadece gerçek acil durumlar için arayın.

Asılsız çağrılar, gerçek ihtiyaç sahiplerinin hayati müdahalelere ulaşmasını geciktirebilir.