56 adet sikke ele geçirildi

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Yeşilova ilçesine bağlı Yarışlı köyüne düzenledikleri operasyonda M.U. ve F.K. isimli şahısları kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Olay yerinde ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada 56 adet sikke, 4 adet obje, 3 adet dedektör, 1 adet el feneri, 1 adet çapa ele geçirildi.
Cumhuriyet savcısının talimatı ile M.U. ve F.K. isimli şahıslara 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.