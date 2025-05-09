56 kişiye mezar olan Nilüfer Apartmanı davasında skandal savunma: Her şey mevzuata uygun binayı deprem yıktı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Hatay’ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi’nde bulunan Nilüfer Apartmanı’nın yıkılması sonucu 56 kişi yaşamını yitirdi. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müteahhit Murat Fuatoğlu, yapı denetim uzmanı Haşim Erarslan ile sanıklar Bülent Seküçoğlu, Eşref Taner Özkaya, Döndü Türker, Süleyman Çağan, Ayhan Karan, Süleyman Sürmeli, Evren Gümüş ve Erkan Alpaslan’ın 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Davanın altıncı duruşması, Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz günlerde yapıldı. Mahkeme Başkanı, firari sanıklar Süleyman Çağan ve Süleyman Sürmeli hakkında çıkarılan yakalama emirlerinin henüz uygulanmadığını belirtti. Müştekiler, sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade etti. İddia makamı, mütalaasında dosyadaki eksikliklerin giderilmesini istedi.

“DEPREMİN ŞİDDETİ VE İVMESİ YIKIMDA ETKİLİYDİ”

Firari sanık Süleyman Çağan’ın avukatı, önceki savunmalarını yinelerken, “Müvekkilim, binanın inşaat sürecinde yapı denetiminde yardımcı kontrol elemanı olarak görevini yapı ve denetim mevzuatına uygun bir şekilde eksiksiz yerine getirmiştir. Binanın yıkılmasında depremin şiddeti ve ivmesi belirleyici olmuştur” dedi. Avukat, soruşturma aşamasındaki bilirkişi raporuna katılmadığını ifade ederek, müvekkili üzerindeki yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti.

“INTERPOL KIRMIZI BÜLTENİ HUKUKA AYKIRI”

Kırmızı bültenle aranan sanık Süleyman Sürmeli’nin avukatı, önceki beyanlarını tekrarlayarak, “Müvekkilimiz hakkında çıkarılan kırmızı bülten, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 248. maddesine aykırıdır. Bu tür suçlarda Interpol araması yapılamaz, dolayısıyla müvekkilimiz kaçak olarak nitelendirilemez” dedi. Sürmeli’nin Irak’ta iade yargılamasının tamamlandığını ve iadesine karar verildiğini belirten avukat, “Müvekkilimiz duruşmada açıkça Türkiye’ye iade edilmek istediğini beyan etti. Ancak bu konuda henüz bir işlem yapılmadı. Interpol tarafından çıkarılan kırmızı bülten ve arama kararının kaldırılmasını talep ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Sürmeli’nin diğer avukatı ise, müvekkilinin mağduriyetinin devam ettiğini vurgulayarak, “İade işleminin 40 gün içinde tamamlanması gerekirken, müvekkilimizin rızaya dayalı iade beyanlarına rağmen Türkiye’ye getirilmesi sağlanmadı. Bu, keyfi gözaltı ve tutuklama anlamına gelir ve hukuka aykırıdır. Müvekkilimizin Türkiye’ye iadesi için, teminat ve kefalet doğrultusunda Interpol kırmızı bülten kararının kaldırılmasını ve ülkeye getirilmesine katkı sağlanmasını talep ediyoruz” dedi.