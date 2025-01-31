56 milyonluk vurgun yapmışlardı! Son yılların en büyük soygununu bankacı yaptı

Olay, yılbaşı gecesi Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; bir bankaya ait nakil aracıyla şubelerden para toplandı. Aynı gece, 56 milyon liranın içinde olduğu araç, kayboldu. Araçtaki görevlilere ulaşamayan yetkililer, durumu polis ekiplerine bildirdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. GPS cihazı olmadığı belirlenen nakil aracının bulunması için çalışma yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Banka yetkililerinin ifadelerine de başvuran polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

KAÇARKEN YAKALANDILAR

Ekipler, nakil aracını Kemalpaşa ilçesinde terk edilmiş halde buldu. Çalışmaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, şüphelilerin paraları başka bir araca yüklediğini, ardından ilçedeki bağ evine gidip, bir süre sonra buradan da ayrıldıklarını tespit etti. Şüphelilerin saklandığı bağ evinde arama yapan ekipler, bahçeye gömülü 25 milyon lira ele geçirdi. Ekipler, günler süren teknik ve fiziki takibin ardından, dövizlerle kaçan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüpheliler, yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, nakil aracı şoförüyle birlikte çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden aralarında şoförün de olduğu 4 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Öte yandan tutuklananlardan nakil aracı şoförünün yüklü miktarda borcu olduğu, soygun olayına da borcunu ödemek için karıştığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ocak ayı başında bir kamu bankasının şubelerinden para toplayan nakil aracı, içerisinde 56 milyon TL ile kaçırıldı.

Olayın fark edilmesi üzerine, GPS cihazı bulunmadığı öğrenilen nakil aracı Kemalpaşa ilçesinde terk edilmiş halde bulundu. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin geniş çaplı araştırma başlattı. Nakil aracını kaçıran şüphelilerin kimliklerinin tespiti için banka yetkililerinin ifadesine başvuruldu ve güvenlik kameraları incelendi. Polis ekipleri, nakil aracını kaçıran kişilerin başka bir araca binerek Kemalpaşa ilçesindeki bir bağ evine gidildiğini tespit etti.



Yapılan inceleme sonucunda, bağ evinin bahçesine gömülmüş halde 25 milyon Türk lirası bulundu.



DÖVİZLERİ ALIP KAÇTILAR



Yılbaşı yoğunluğunu fırsat bilerek şebeke halde banka nakil aracını kaçıran şüphelilerin, bağ evinin bahçesine para gömdükten sonra dövizleri alarak kaçtığı belirlendi.

Polis ekipleri, şüphelilerin kaçtıkları aracı tespit etti. Günlerce teknik ve fiziki takibi sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İç Anadolu bölgesinde şüphelileri yakaladı. Araçta yapılan aramada döviz olarak kaçırılmaya çalışan para da ele geçirildi. Olayla ilgili 20 kişi gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.



BANKA ÇALIŞANI ÇIKTI



Olayı gerçekleştiren kişinin banka çalışanı olduğu, soygunu aile üyeleri ve arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği, operasyon sonrası araçtaki tüm paranın sorunsuz bir şekilde bankaya teslim edildiği öğrenildi.