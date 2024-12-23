56 yıllık meyve suyu devi konkordato ilan etmişti! Krizin altından kardeş kavgası çıktı

Bursa’da 1968 yılında kurulan ve Türkiye’nin en köklü meyve suyu markalarından biri olan Aroma, geçtiğimiz hafta konkordato ilan etti. Yıllarca meyve suyu sektöründe lider markalardan biri olan şirketin mali sıkıntılarla boğuşmasının perde arkasında, aile içindeki fikir ayrılıklarının olduğu ortaya çıktı.

Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla’nın haberine göre, Aroma’nın konkordato ilan etmesinin temel nedeninin, şirketin yönetiminde bulunan Duruk ailesi kardeşleri arasında yaşanan anlaşmazlık olduğu öğrenildi. Özellikle, ailenin büyük ağabeyi Ali Metin Duruk’un 2022 yılındaki vefatının ardından yönetimdeki fikir ayrılıkları şirketin geleceğini olumsuz etkiledi.

BABANIN MİRASI KRİZE DÖNÜŞTÜ

Aroma kurucusu Ömer Duruk’un ölümünün ardından şirketin başına geçen Ali Metin Duruk, kardeşlerinin desteğiyle işleri yönetmeye devam etti. Ancak, 2022 yılında Ali Metin Duruk’un hayatını kaybetmesiyle birlikte şirket içindeki dengeler bozuldu.

İKİ KARDEŞ ARASINDA ÇEKİŞME

Büyük ağabeyin vefatından sonra Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Mahmut Atom Duruk ile en küçük kardeş Mehmet Duruk arasında şirketin geleceğine dair ciddi fikir ayrılıkları yaşandığı iddia edildi. Mehmet Duruk, fabrikanın taşınması ve yeni sektörlere yatırım yapılmasını savunurken, Mahmut Atom Duruk mevcut yapıyı koruma taraftarı oldu. Bu fikir ayrılıkları şirketi mali olarak zor bir sürece sürükledi ve konkordato kararına yol açtı.