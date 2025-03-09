560 bin öğrenci sağlıklı beslenme için el ele veriyor

17 ilçede uygulanacak olan proje, 17 formatör, bin 300 eğitimci ve 560 bin öğrenciyi kapsayarak geleceğin nesillerini bilinçli, sağlıklı ve aktif bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor.

Proje kapsamında Veli Akademileri Projesi aracılığıyla ebeveynlere sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam konularında eğitimler veriliyor. Bu sayede, çocukların okulda edindiği sağlıklı yaşam becerileri evde de desteklenerek kalıcı hale getiriliyor.

İlkokul düzeyinde, Sağlık, Temizlik ve Beslenme Kulüpleri bünyesinde özel olarak hazırlanan içeriklerle öğrenciler sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendiriliyor. Ortaokul ve lise düzeyinde ise, Bursa İl Tarım Müdürlüğü ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası gibi paydaş kurumlarla iş birliği içinde güvenli gıda, gıda israfı ve bilinçli tüketim konularında eğitimler veriliyor.

Projenin etkisini artırmak amacıyla formatör eğitimciler aracılığıyla öğretmenlere eğitimler düzenleniyor. Böylece, öğretmenler sağlıklı yaşam ve beslenme konularında uzmanlaşarak öğrencilere daha etkili rehberlik edebiliyor.

Proje kapsamında, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan İl Eylem Planı çerçevesinde, çeşitli paneller, seminerler ve uzman davetleriyle öğrenci, öğretmen ve velilere rehberlik edilecek. Sağlık, beslenme ve hareketli yaşam alanında uzman akademisyenler, doktorlar, diyetisyenler ve spor bilimciler okullarda öğrencilere ve öğretmenlere yönelik seminerler verecek. Ayrıca, sağlıklı gıda, çocuk beslenmesi, fiziksel aktivitenin önemi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları gibi konularda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenecek panellerde, veliler ve öğretmenler de aktif katılım sağlayarak bilgi alışverişinde bulunabilecek.

Proje kapsamında hazırlanan okul faaliyet planında, öğrencilerin okulda ve evde uygulayabileceği eğlenceli mutfak atölyeleri, eğitsel içerikler ve sosyal sorumluluk projeleri yer alıyor. Çocukların, kantinlerden doğru alışveriş yapmaları ve güvenli gıdaya ulaşmaları konusunda farkındalık oluşturacak eğitimler düzenlenecek. Ayrıca, öğretmenler tarafından özgün içeriklerle hazırlanan bir etkinlik kitabı oluşturuldu. Proje kapsamında, çizgi karakterler ve karikatürler tasarlanarak, çocukların ilgisini çekecek eğlenceli içerikler üretildi. Böylece, sağlıklı yaşam eğitimi daha interaktif ve keyifli bir hale getirildi.

Bursa'nın güçlü eğitim altyapısı ve sosyal yapısı, projeyi ideal bir uygulama alanı haline getiriyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin "bütüncül eğitim yaklaşımı" anlayışıyla uyumlu olan proje, çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini destekleyerek sağlıklı bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.

Projede Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa İl Tarım Müdürlüğü, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası gibi önemli paydaşlar yer alıyor. Ayrıca, Yemekte Denge Projesi, Okulumda Sağlıklı Besleniyorum ve HOBA Projesi gibi benzer ulusal projelerle iş birliği içinde yürütülerek çok yönlü bir bilinçlendirme çalışması yürütülüyor. Okullarda bisiklet kullanımının teşvik edilmesi, okul bahçelerinde hareketli yaşam alanlarının oluşturulması ve spor aktivitelerinin artırılması gibi uygulamalar ile çocukların hareketli yaşama teşvik edilmesi sağlanıyor.

Proje, 3 yıl sürecek bir yol haritası ile uygulamaya konulacak. Bu süreçte, sağlıklı beslenme kartları dağıtılacak, okul kantinlerinde sağlıklı menü uygulamaları teşvik edilecek, fiziksel aktiviteyi artıran programlar uygulanacak ve velilere yönelik seminerler düzenlenecek. Proje kapsamında elde edilen veriler bilimsel raporlarla desteklenecek ve ulusal düzeyde yaygınlaştırma potansiyeli değerlendirilecek. Sağlıklı nesiller yetiştirmek için büyük bir adım olan "Sağlıklı Beslenme Yolculuğum", sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin geleceğine de yön verecek.