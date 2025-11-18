Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ömer Şentürk, "Yeni bir şap serotipi olan SAT-1 tipi, en son 1965 yılında görülmüştü. Bu yıl yeniden görülmeye başladı," açıklamasını yaptı.

Son yıllarda süt ve besi hayvanı varlığının sürekli arttığı Yozgat’ta, besicilerin mevcut sorunlarını çözmek ve daha kaliteli hayvansal ürünler elde etmek için önemli bir adım atıldı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen toplantıda, sektör temsilcilerinin sorunları kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi’nde gerçekleştirilen bu önemli buluşmaya; ziraat fakültesinden akademisyenler, öğrenciler, hayvancılık alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bölge besicileri katılım sağladı.

ORTAK ÇALIŞMA VE YOL HARİTASI

İl Müdürü Ömer Şentürk, Tarım İl Müdürlüğü ve Bozok Üniversitesi olarak, hayvan besleme ve yetiştirme konularında yapılacak çalışmalar için ortak bir yol haritası belirlemeyi amaçladıklarını söyledi. Şentürk, "Sizin talepleriniz, bizim yönlendirmemiz ve üniversitemizin bilgi birikimiyle konuyu Yozgat’ta ileri bir seviyeye taşımak istiyoruz," diye konuştu.

Arıcılık potansiyeline de dikkat çeken Şentürk, Yozgat’ın yeterli meraya sahip olduğunu hatırlattı. "Arı kovan sayısının 30 bin civarında olduğunu görüyoruz. Bu düşük bir rakam. Bunu nasıl geliştirebiliriz? Özellikle arı bakımı ve beslemesi noktasında bal üretimimizi nasıl yükseltebiliriz? Bu konuda üniversite ile iş birliği yapabiliriz," ifadelerini kullandı.

ŞAP HASTALIĞI NEDENİYLE KAPANAN HAYVAN PAZARLARI

Şap hastalığına karşı alınan tedbirler hakkında bilgi veren Şentürk, Yozgat’taki canlı hayvan pazarlarını kapattıklarını belirterek şunları ekledi:

"Şu an yürüttüğümüz Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında besilik Angus etçi sığırlarla ilgili bir çalışmamız var. Bu hayvanları daha iyi besleyip nasıl verim alabiliriz, damızlık ihtiyacımızı nasıl karşılayabiliriz, bunu üniversitemizle değerlendirmek istiyoruz. Sorgun Hayvan Pazarı’nı 5 ay boyunca kapattık. Ekonomik boyutu elbette var ama tedbirlerimizi Yozgat’ta erkenden aldık. Aşılamamızı erken bitirdik ve bu sayede diğer illere göre iyi durumdayız. Yeni bir şap serotipi olan SAT-1 tipi, en son 1965 yılında görülmüştü, bu yıl görünmeye başladı. Mücadelemiz ve ikinci aşılamalarımız devam ediyor."

EĞİTİM VE UYGULAMALI ÇÖZÜMLER

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu ise tarım ve hayvancılığı destekleyici eğitimlerin öğrencilere teorik ve uygulamalı olarak verildiğini vurguladı:

"Süt ile ilgili fabrikanın laboratuvarı ile görüşülüp kriterlerin ne olduğu öğrenilecek ve o kriterlere ulaşmak için hangi eğitimi vermeliyiz buna bakılacak. Tematik tarım üniversitelerinde hangi dersler veriliyorsa biz burada veriyoruz. Bitkisel üretimde olduğu gibi hayvansal üretimde de iş birliği yapabiliriz. Eğitim konusunda sıkıntımız yok. Ayrıca Tarım Danışma Hattımız var; üretici derdini bildiriyor, ilgili hocaya aktarılıyor. Gerekirse sahaya giderek yerinde çözüm üretiyoruz."