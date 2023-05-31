570 bin kişi Galatasaray Fenerbahçe maçına bilet arıyor

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından gözler pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisine çevrildi.

570 bin kişi Galatasaray Fenerbahçe maçına bilet arıyor

Sabah Spor yazarı Osman Şenher, Galatasaray'ın pazar günü şampiyonluk kupasına kavuşacağı Fenerbahçe derbisine 570 bin bilet talebinin olduğunu açıkladı.

İŞTE ŞENHER'İN YAZISI:

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’u tebrik ederim. Yeni kurulmuş bir takım, geç yapılan transferler, hazırlık kampına katılmamış futbolcular ve her hafta ömür biçilen bir teknik direktör... Bütün olumsuzluklara rağmen hoca takımını şampiyon yaptı. Bu çok zor bir iş. Bu kadar yıldız futbolcuyu formda tutmak, bütünleştirmek hocanın büyük başarısı. Bir sezon boyunca devamlı ‘Ben değil, biz’ diyerek her futbolcusuyla kenetlendi. Sahaya çıkan isimler de, yüreğini sahaya koyarak mücadele ettiler. Şampiyonluğa inandılar, taraftarlarına verdikleri sözü tuttular. Bu şampiyonluk teknik adam, yönetim, futbolcular ve taraftarın kenetlenmesiyle geldi.

CUMHURİYET'İN 100. YILINDA BÜYÜK BAŞARI

12. adamın hakkını yemeyelim. Nef Stadı’nda her hafta 47 bin seyirci, oyuncular kadar bu şampiyonluk için gayret gösterdi. Dışarıdan gelen her eleştiriye duvar oldular. Hocasını, yöneticilerini eleştirenlerle mücadele ettiler. Sonunda da Cumhuriyetimizin 100. yılında bu büyük zaferi hak ettiler.

Dün gece Galatasaray ipi göğüsledi ama esas maç haftaya Fenerbahçe derbisinde. Kutlamalarda çok büyük sürprizler olacakmış. 50 bin kişilik stada bilet için 570 bin kişi müracaat etmiş. Sarı-kırmızılılar için muhteşem bir yıl oldu. İyi futbol oynadılar, Icardi, Torreira, Kerem, Rashica ve diğer yıldızlar futbollarıyla taraflı tarafsız herkese keyif verdi.

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