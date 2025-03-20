572 milyon TL'lik üç büyük uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
572 milyon TL'lik üç büyük uyuşturucu operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri piyasa değeri 572 milyon TL civarında, yaklaşık 728 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Edirne ve Hatay illerinde yürütülen üç farklı operasyonda piyasa değeri 572 milyon TL civarında, yaklaşık 728 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne'ye bağlı Hamzabeyli ve Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, yurda giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen şüpheli araçlar üzerinde derinleşen incelemeler kapsamında gerçekleştirilen detaylı aramalar neticesinde; Hamzabeyli Gümrük Kapısında yaklaşık 544 kilo skunk, Kapıkule Gümrük Kapısında yaklaşık 61 kilo esrar, cinsi uyuşturucu madde yakalandı.

Ayrıca Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İskenderun Limanı'nda gerçekleştirilen risk analizi çalışmaları neticesinde, yurttan ayrılmak üzere söz konusu limanda bulunan bir konteynerde yapılan incelemelerde yaklaşık 123 kilo (701 bin 925 adet) captagon cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarla ilgili soruşturmalar Edirne ve İskenderun Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ettiği bildirildi.

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