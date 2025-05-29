572’inci yıldönümünde kabri başında dualarla anıldı

İstanbul'un fethinin 572'inci yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet, kabri başında anıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, "Akşama da Yenikapı'da SOLOTÜRK gösterileriyle vatandaşlarımıza Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü bir kez daha hatırlatmış olacağız" şeklinde konuştu.

İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen 29 Mayıs İstanbul'un Fethi organizasyonları kapsamında Fatih Caminde kabri bulunan Fatih Sultan Mehmet anıldı. Program protokolün kabri ziyaret etmesi, dua etmesi ve mevlit programı ile devam etti.

Programa İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin katıldı.

"ALLAH BU MİLLETİN BİRLİĞİNİ, BÜTÜNLÜĞÜNÜ, KARDEŞLİĞİNİ VE TARİHTEKİ BAŞARISINI DAİM ETSİN"

Kameralar karşısına geçen İstanbul Valisi Davut Gül, "Fethin 572'inci yıldönümünde İstanbul protokolü olarak dua etmek için geldik. Fetihle birlikte çağ açıp çağ kapatan bir komutanın askerleri, bir millete dua ettik. Allah bu milletin birliğini, bütünlüğünü, kardeşliğini ve tarihteki başarısını daim etsin" dedi.

"Akşama da Yenikapı'da SOLOTÜRK gösterileriyle vatandaşlarımıza Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü bir kez daha hatırlatmış olacağız"

Akşam SOLOTÜRK tarafından gösteri yapılacağını söyleyen Vali Gül, "Bugün dua ile başlayan programımız öğleden sonra Beykoz'da Cumhurbaşkanımızın katılımıyla fetih şenliği şeklinde devam edecek. Akşama da Yenikapı'da SOLOTÜRK gösterileriyle vatandaşlarımıza Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü bir kez daha hatırlatmış olacağız. Ben bu vesileyle bu toprakları bize vatan yapan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum. Türkiye Yüzyıl'ında da hep birlikte çalışacağımıza milletimize söz veriyoruz" şeklinde konuştu.