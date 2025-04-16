58 bin adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi! Fırsatçılar iş başında...

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, ilçede büyük çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasında, bir depoya düzenlenen baskında 58 bin adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi.

Depoda yapılan aramada bulunan gözlüklerin yasal olmayan yollarla temin edildiği belirlenirken, olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Gözlüklerin piyasaya sürülmeden önce yakalanmasıyla büyük bir ekonomik zararın önüne geçildiği ifade edildi.