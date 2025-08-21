58 tay 25 milyon liraya satıldı

Bursa'daki Karacabey Harası'nda 58 tayın satışından 25 milyon 225 bin lira gelir elde edildi. Zergüzüm Tay isimli tay 1 milyon 370 bin liraya alıcı buldu.


TİGEM tarafından yetiştirilen taylar, TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. Taylardan 58'i 80 ile 1 milyon 370 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu. İhalenin en pahalısı, e-satış üzerinden Kerem Gülmez tarafından 1 milyon 370 bin liraya alınan "Zergüzüm Tay" adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu.

"Zergüzüm Tay"ı Mustafa Yılmaz'ın 1 milyon 320 bin liraya satın aldığı "Güneşçeker" isimli 2 yaşındaki dişi Arap tayı ile 1 milyon 190 bin liraya e-satış üzerinden Özşahinler Limited Şirketi'nin satın aldığı " Kestel Yiğidi" adlı 2 yaşındaki erkek tay izledi. TİGEM, 58 tayın satışından toplam 25 milyon 225 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.
TİGEM, bu satışlarda da hibrit yöntemi kullanarak, çevrimiçi teklif alarak e-satış ile tay sattı. Bu yöntem sayesinde TİGEM'in tay fiyatlarının değerlendiği de gözlerden kaçmazken, e-satış yöntemi ile satışta 58 tayın 9'u satılırken, e-satış yönetiminden TİGEM 4 milyon 975 bin lira gelir elde etti.

