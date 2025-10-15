58 yıllık tarih sona erdi: Vedat Milor'un tavsiye ettiği Tarihi Şahin Lokantası iflas etti!

İstanbul'un kültürel ve lezzet duraklarından biri olan Tarihi Şahin Lokantası, Beyoğlu ilçesindeki 58 yıllık faaliyetine hukuken son verdi.
İstanbul'un kalbi Beyoğlu'nda tam 58 yıldır hizmet veren ve yemek eleştirmeni Vedat Milor'un da tavsiyeleri arasında bulunan Tarihi Şahin Lokantası için mahkemeden resmen iflas kararı çıktı.
Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor’un da tavsiye listesinde kendine yer bulan bu köklü mekânla ilgili mahkeme, şirket hakkında iflas kararı verdi.
Beyoğlu'nun simgeleşmiş adreslerinden sayılan Tarihi Şahin Lokantası, uzun yıllar boyunca sunduğu hizmetin ardından ekonomik darboğazı aşamayarak kepenk indirmek zorunda kaldı. Lezzetleriyle müdavimlerini kendine hayran bırakan lokantanın bu trajik sonu, bölge halkını derinden üzdü.
MAHKEME, ŞİRKETİN 'BORCA BATIK' OLDUĞUNA HÜKMETTİ
Ekonomim'de yayınlanan bilgilere göre, iflas kararının dayanağı T.C. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2025/545 Esas sayılı kararı oldu.
Mahkeme, Tarihi Şahin Lokantası Ticaret Limited Şirketi'nin yaptığı konkordato ve kesin mühlet taleplerini reddetti. Gerekçe olarak ise şirketin "borca batık durumda" olduğu tespiti gösterildi.
Mahkeme, iflasın 26 Eylül 2025 günü saat 15:21 itibariyle açılmasına karar verdi.
BEYOĞLU ESNAFI VE MÜDAVİMLER ÜZGÜN
Alınan karara istinaden, iflas tasfiye süreci, borçlunun mal varlığı durumuna göre basit tasfiye usulüyle İstanbul Anadolu 3. İflas Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek. Mahkeme ayrıca, bu önemli iflas kararının Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesini de kararlaştırdı.
İstanbul'un en bilinen lezzet adreslerinden olan Tarihi Şahin Lokantası'nın kapanışı, Beyoğlu esnafı ve sürekli müşterileri arasında büyük üzüntüye neden oldu.
Bölge halkı, bu gelişmeyi "Bir dönemin sonu" olarak nitelendirirken, yaşananları ekonomik krizin en somut örneklerinden biri şeklinde yorumluyor. Bu tip iflasların ne zaman biteceği ise herkesin merak konusu olmuş durumda
VEDAT MİLOR DA 'ŞAHİN'İ ANMIŞTI
Tarihi Şahin Lokantası, yalnızca Beyoğlu için değil, aynı zamanda ünlü yemek ve şarap eleştirmeni Vedat Milor’un Lezzet Rehberi’nde önerilen, mutlaka ziyaret edilmesi tavsiye edilen mekanlar listesinde bulunuyordu.
Milor, yaklaşık 6 sene önce, Şahin Lokantası’nın sahibi İsmail Şahin’in vefat haberini aldığı zaman sosyal medya hesabından bir taziye paylaşımı yapmıştı
Ünlü eleştirmen, Şahin için “Çok dürüst, düzgün bir insandı” değerlendirmesinde bulunmuştu.