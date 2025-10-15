Yeniçağ Gazetesi
15 Ekim 2025 Çarşamba
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem 58 yıllık tarih sona erdi: Vedat Milor'un tavsiye ettiği Tarihi Şahin Lokantası iflas etti!

58 yıllık tarih sona erdi: Vedat Milor'un tavsiye ettiği Tarihi Şahin Lokantası iflas etti!

İstanbul'un kalbi Beyoğlu'nda tam 58 yıldır hizmet veren ve yemek eleştirmeni Vedat Milor'un da tavsiyeleri arasında bulunan Tarihi Şahin Lokantası için mahkemeden resmen iflas kararı çıktı.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
58 yıllık tarih sona erdi: Vedat Milor'un tavsiye ettiği Tarihi Şahin Lokantası iflas etti! - Resim: 1

İstanbul'un kültürel ve lezzet duraklarından biri olan Tarihi Şahin Lokantası, Beyoğlu ilçesindeki 58 yıllık faaliyetine hukuken son verdi.

1 12
58 yıllık tarih sona erdi: Vedat Milor'un tavsiye ettiği Tarihi Şahin Lokantası iflas etti! - Resim: 2

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor’un da tavsiye listesinde kendine yer bulan bu köklü mekânla ilgili mahkeme, şirket hakkında iflas kararı verdi.

2 12
58 yıllık tarih sona erdi: Vedat Milor'un tavsiye ettiği Tarihi Şahin Lokantası iflas etti! - Resim: 3

Beyoğlu'nun simgeleşmiş adreslerinden sayılan Tarihi Şahin Lokantası, uzun yıllar boyunca sunduğu hizmetin ardından ekonomik darboğazı aşamayarak kepenk indirmek zorunda kaldı. Lezzetleriyle müdavimlerini kendine hayran bırakan lokantanın bu trajik sonu, bölge halkını derinden üzdü.

3 12
58 yıllık tarih sona erdi: Vedat Milor'un tavsiye ettiği Tarihi Şahin Lokantası iflas etti! - Resim: 4

MAHKEME, ŞİRKETİN 'BORCA BATIK' OLDUĞUNA HÜKMETTİ

Ekonomim'de yayınlanan bilgilere göre, iflas kararının dayanağı T.C. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2025/545 Esas sayılı kararı oldu.

4 12
58 yıllık tarih sona erdi: Vedat Milor'un tavsiye ettiği Tarihi Şahin Lokantası iflas etti! - Resim: 5

Mahkeme, Tarihi Şahin Lokantası Ticaret Limited Şirketi'nin yaptığı konkordato ve kesin mühlet taleplerini reddetti. Gerekçe olarak ise şirketin "borca batık durumda" olduğu tespiti gösterildi.

5 12
58 yıllık tarih sona erdi: Vedat Milor'un tavsiye ettiği Tarihi Şahin Lokantası iflas etti! - Resim: 6

Mahkeme, iflasın 26 Eylül 2025 günü saat 15:21 itibariyle açılmasına karar verdi.

6 12
58 yıllık tarih sona erdi: Vedat Milor'un tavsiye ettiği Tarihi Şahin Lokantası iflas etti! - Resim: 7

BEYOĞLU ESNAFI VE MÜDAVİMLER ÜZGÜN

Alınan karara istinaden, iflas tasfiye süreci, borçlunun mal varlığı durumuna göre basit tasfiye usulüyle İstanbul Anadolu 3. İflas Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek. Mahkeme ayrıca, bu önemli iflas kararının Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesini de kararlaştırdı.

7 12
58 yıllık tarih sona erdi: Vedat Milor'un tavsiye ettiği Tarihi Şahin Lokantası iflas etti! - Resim: 8

İstanbul'un en bilinen lezzet adreslerinden olan Tarihi Şahin Lokantası'nın kapanışı, Beyoğlu esnafı ve sürekli müşterileri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

8 12
58 yıllık tarih sona erdi: Vedat Milor'un tavsiye ettiği Tarihi Şahin Lokantası iflas etti! - Resim: 9

Bölge halkı, bu gelişmeyi "Bir dönemin sonu" olarak nitelendirirken, yaşananları ekonomik krizin en somut örneklerinden biri şeklinde yorumluyor. Bu tip iflasların ne zaman biteceği ise herkesin merak konusu olmuş durumda

9 12
58 yıllık tarih sona erdi: Vedat Milor'un tavsiye ettiği Tarihi Şahin Lokantası iflas etti! - Resim: 10

VEDAT MİLOR DA 'ŞAHİN'İ ANMIŞTI

Tarihi Şahin Lokantası, yalnızca Beyoğlu için değil, aynı zamanda ünlü yemek ve şarap eleştirmeni Vedat Milor’un Lezzet Rehberi’nde önerilen, mutlaka ziyaret edilmesi tavsiye edilen mekanlar listesinde bulunuyordu.

10 12
58 yıllık tarih sona erdi: Vedat Milor'un tavsiye ettiği Tarihi Şahin Lokantası iflas etti! - Resim: 11

Milor, yaklaşık 6 sene önce, Şahin Lokantası’nın sahibi İsmail Şahin’in vefat haberini aldığı zaman sosyal medya hesabından bir taziye paylaşımı yapmıştı

11 12
58 yıllık tarih sona erdi: Vedat Milor'un tavsiye ettiği Tarihi Şahin Lokantası iflas etti! - Resim: 12

Ünlü eleştirmen, Şahin için “Çok dürüst, düzgün bir insandı” değerlendirmesinde bulunmuştu.

12 12
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2025 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro