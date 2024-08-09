59 kişiyi kurtaran yarbay boğularak can verdi

Batan tarama gemisindeki 59 mürettebat kurtarılmış olsa da arama kurtarma operasyonunda ekibine liderlik eden deniz subayı bu esnada hayatını kaybetti.

MV AMBIKA 4 adlı gemide görevli mürettebatın 30 Temmuz 2024'te Okpobo petrol sahasında çalışması sırasında aniden şiddetli bir gelgit dalgasına maruz kaldığı öğrenildi.

Nijerya Deniz Kuvvetleri Enformasyon Müdürü Komodor A Adams-Aliu tarafından yapılan açıklamada, subayın ölümünün doğrulandığı, olay sırasında Okpobo sahasında çalışan MV AMBIKA 4 adlı tarama gemisinin Sterling Global Oil Limited şirketine ait olduğu belirtildi.