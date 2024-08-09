59 kişiyi kurtaran yarbay boğularak can verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
59 kişiyi kurtaran yarbay boğularak can verdi

Nijerya Deniz Kuvvetleri'nin Rivers Eyaleti'ne bağlı Bonny Adası'ndaki İleri Harekat Üssü'nde görevli Yarbay Gideon Yashim Gwaza, batan bir gemideki yaklaşık 59 mürettebatı kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti.

Batan tarama gemisindeki 59 mürettebat kurtarılmış olsa da arama kurtarma operasyonunda ekibine liderlik eden deniz subayı bu esnada hayatını kaybetti.

MV AMBIKA 4 adlı gemide görevli mürettebatın 30 Temmuz 2024'te Okpobo petrol sahasında çalışması sırasında aniden şiddetli bir gelgit dalgasına maruz kaldığı öğrenildi.

Nijerya Deniz Kuvvetleri Enformasyon Müdürü Komodor A Adams-Aliu tarafından yapılan açıklamada, subayın ölümünün doğrulandığı, olay sırasında Okpobo sahasında çalışan MV AMBIKA 4 adlı tarama gemisinin Sterling Global Oil Limited şirketine ait olduğu belirtildi.

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