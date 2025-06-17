59 suçtan aranan hükümlü yakalandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 59 ayrı suçtan aranan H.A., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Polis Sebahattin Ergin Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin aranan şüphelilere yönelik çalışmasında H.A.'nın ilçede bulunduğunu belirledi.

Çok sayıda güvenlik kamerasına izleyen polis, teknik ve fiziki takip sırasında H.A.'yı Esentepe Mahallesi Çamlıbel Caddesi üzerinde yakaladı. H.A.'nın yapılan incelmesinde, 'Dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi' suçlarının aralarında bulunduğu 59 ayrı suçtan arandığı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. H.A., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.