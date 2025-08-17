59 yıl hapis cezası vardı! Firari hükümlü İstanbul'da yakalandı

Fotoğraf: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ile Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık" suçundan 2 Aralık 2021'den bu yana aranan Enver K.O'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Aranan şahıs uyuşturucuyla yakalandı

Hakkında çeşitli suçlardan 153 aranma kaydı, 59 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis ile 52 bin 440 lira adli para cezası bulunan firari hükümlü, Kartal'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.

Aranması bulunan şahıs yunus ekiplerinin dikkati sayesinde ruhsatsız silahla yakalandı

Kartal Şehit Selahattin Arslantepe Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilen şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.