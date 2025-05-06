5G ile gelen devrim! Yollar akıllanıyor

Türkiye’nin savunma ve teknoloji devi ASELSAN, 5G teknolojisinin sunduğu imkanları akıllı ulaşım sistemleriyle buluşturarak trafik yönetiminde yeni bir dönem başlattı.

Nesnelerin İnterneti (IoT) ve yüksek hızlı veri aktarımıyla desteklenen bu sistemler, Türkiye’nin dört bir yanında aktif olarak kullanılıyor ve trafik akışını daha güvenli, verimli ve sürdürülebilir hale getirdi.

Uluslararası uzmanlar, ASELSAN’ın bu alandaki çalışmalarını küresel akıllı şehir vizyonu için bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

ASELSAN’ın akıllı ulaşım sistemleri, 5G teknolojisinin sağladığı yüksek bant genişliği ve düşük gecikme süresi sayesinde çok sayıda sensörden gelen verileri anlık olarak kontrol merkezlerine aktardı. Bu, trafik yoğunluğunun detaylı analiz edilmesini, kazaların önlenmesini ve ulaşım yatırımlarının daha etkin planlanmasını mümkün kıldı. ASELSAN’ın sistemleri, mevcut tekil kavşak yönetimi ve yeşil dalga uygulamalarını geride bırakarak, çoklu adaptif kavşak yönetimi algoritmalarıyla trafiği dinamik bir şekilde optimize etti.

uzmanla, 5G’nin akıllı ulaşım sistemlerindeki rolüne dikkat çekti:

“5G, yalnızca veri aktarım hızını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda sistemlerin birbirleriyle gerçek zamanlı iletişim kurmasını sağlayarak trafik güvenliğini artırıyor. ASELSAN’ın bu alandaki çalışmaları, özellikle IoT entegrasyonuyla, Avrupa’daki birçok projeye örnek teşkil edebilir.”

Nencioni, Türkiye’deki 24 milyonu aşan motorlu araç sayısını göz önünde bulundurarak, bu teknolojinin trafik kazalarını azaltma potansiyelinin altını çizdi.

Thales’in raporuna göre, 5G bant genişliğinin %40’ı akıllı araç veri trafiğine, %10’u ise IoT cihazlarına ayrılacak. Bu dağılım, akıllı ulaşım sistemlerinin küresel pazardaki büyüme potansiyelini ortaya koydu.

ASELSAN, 20 yılı aşkın tecrübesiyle bu alanda lider konumda yer alıyor ve Ücret Toplama Sistemi, Trafik Yönetim Sistemi, Elektronik Denetleme Sistemi, Akıllı Kavşak Yönetim Sistemi ile Araç-Yol Haberleşme Sistemi (V2X) gibi çözümleri 5G vizyonuyla geliştirdi.

Trafik Kazaları Azalacak, Verimlilik Artacak ASELSAN’ın sistemleri, trafiğin izlenebilirliğini ve denetlenebilirliğini artırarak kazaların önlenmesine katkı sağladı.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) ulaşım sistemleri uzmanı Dr. Carlo Ratti, “5G destekli akıllı ulaşım sistemleri, şehirlerdeki trafik sıkışıklığını %20’ye kadar azaltabilir ve acil durum müdahale sürelerini önemli ölçüde kısaltabilir” dedi.

ASELSAN’ın geliştirdiği sistemler, bu hedefe ulaşmak için kritik bir rol oynuyor. Örneğin, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nda kullanılan Yeni Nesil Metro Sinyalizasyon Sistemi, raylı sistemlerde güvenliği ve verimliliği artırıyor.

Siber güvenlik de ASELSAN’ın öncelikli odak alanlarından biri. 5G ile artan veri akışı, kişisel verilerin korunması ve sistem güvenilirliği açısından yeni mimari yaklaşımlar gerektirdi.

ASELSAN ekipleri, bu zorlukları aşmak için yeni nesil çerçeve tasarımları üzerinde çalıştı.

Almanya’daki Fraunhofer Enstitüsü’nden siber güvenlik uzmanı Dr. Sabine Hoffmann, “5G ile entegre sistemlerde veri gizliliği ve güvenlik, akıllı şehirlerin sürdürülebilirliği için kritik. ASELSAN’ın bu alandaki proaktif yaklaşımı dikkat çekici” yorumunu yaptı.

Akıllı Şehirlerin Lokomotifi ASELSAN, URUK platformuyla akıllı şehir yönetimini bir adım öteye taşıdı.

Ulaşım, güvenlik, enerji ve sağlık gibi alanlardan toplanan veriler, bu platformda analiz edilerek şehirlerin daha verimli ve yaşanabilir hale gelmesi sağlandı. Şirket, küresel pazarda da iddialı.

Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve Asya’daki projelerde de yer alarak, akıllı ulaşım sistemlerinde lider olmayı hedefledi.

ASELSAN’ın 5G destekli akıllı ulaşım sistemleri, sadece bugünün trafiğini değil, geleceğin şehirlerini de şekillendirdi.

Uzmanlar, bu teknolojilerin yaygınlaşmasıyla trafik kazalarının azalacağını, enerji tüketiminin optimize edileceğini ve şehirlerin daha sürdürülebilir hale geleceğini öngördü.

Türkiye, ASELSAN’ın öncülüğünde, akıllı ulaşımın geleceğine yön verdi.