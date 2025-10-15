Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu. 5G teknolojisinin günlük internet hızını 10 kat artıracağını vurgulayan Uraloğlu, Hasdal-İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik güzergâhta akıllı ulaşım sistemlerinin test edildiğini belirtti.

Sensörlerin yerleştirildiği bu pilot uygulama, önümüzdeki ay devreye girecek ve trafik akışını optimize edecek. Enerji verimliliğinde 4.5G'ye kıyasla yüzde 30 tasarruf sağlanacağını ifade eden Bakan, robotik uygulamaların gecikme süresini minimize ederek endüstriyel verimliliği yükselteceğini söyledi.

Nesnelerin İnterneti (IoT) entegrasyonuyla uzaktan tarımsal sulama ve akıllı tarım çözümleri devreye girecek. Türkiye'de 96 milyon mobil aboneyi aşan yapıya dikkat çeken Uraloğlu, bunlardan 11 milyonunun makineler arası iletişim (M2M) için kullanıldığını kaydetti.

Yaklaşık 85 milyon cep telefonu abonesinin yalnızca 22 milyonu 5G uyumlu; yani yüzde 26'sı hazır. Kalan 63 milyon kullanıcı, özellikle 2G ve 3G cihaz sahipleri, ses iletimi ve mesajlaşma için bile telefonlarını değiştirmek zorunda kalacak. SIM kartlar için 4.5G uyumluluğu yeterli olsa da, eski nesil hatlar yenilenmeli. Operatörler, bu geçişi hızlandırmak üzere indirimli cihaz kampanyaları düzenleyecek; devlet de bu çabaları teşvik edecek.

Kırsal bölgelerdeki kapsama sorunlarını 5G'nin çözeceğini belirten Uraloğlu, mevcut yüzde 95 kapsama oranını yüzde 98-100'e çıkaracaklarını vurguladı. Uydu teknolojileriyle baz istasyonu kurmadan bile hizmet genişletilecek. Pandemi sonrası artan uzaktan çalışma talepleri, taşra internetini kritik kılıyor.

Siber güvenlikte Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), 17 milyon IP'yi 7/24 izliyor.

2G ve 3G imtiyaz sözleşmeleri 2029'a otomatik uzatılacak; elde edilen cironun yüzde 5'i hazineye aktarılacak. 2G yalnızca ses ve SMS için kalacak, diğer şebekeler önemini yitirecek. 16 Ekim 2025'teki frekans ihalesi (700 MHz ve 3.5 GHz bantlarında 400 MHz tahsisi) sonrası, 1 Nisan 2026'da 5G yaygınlaşacak.

Türk Telekom'un hologramlı basın toplantısı gibi yenilikler, altyapı hazırlığını gösteriyor. Bakan, 6G araştırmalarına da hız verdiklerini, küresel rekabette geride kalmamak istediklerini ekledi. Bu dönüşüm, Türkiye'yi dijital liderliğe taşıyacak.