5G’nin karanlık yüzü! Hızlı bağlantı, gizli bedel

5G teknolojisi, ultra hızlı internet, düşük gecikme süreleri ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi yeniliklerle modern dünyayı dönüştürme vaadiyle hızla yayıldı. Ancak bu teknoloji, yüksek frekanslı milimetre dalgaları ve yoğun baz istasyonu gereksinimleri nedeniyle sağlık, çevre ve veri güvenliği konularında tartışmaları da beraberinde getirdi. Türkiye’de de 5G altyapısı için çalışmalar sürerken, bilimsel çalışmalar ve uluslararası uzmanlar, bu teknolojinin potansiyel risklerine dikkat çekti.

Elektromanyetik alan (EMF) uzmanları, 5G’nin insan sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkilerinin yeterince araştırılmadığını belirtti.

Peki, 5G gerçekten güvenli mi, yoksa göz ardı edilen tehlikeler mi barındırıyor? İşte 5G teknolojisinin bilinmeyen yönleri, bilimsel bulgular ve uzman görüşleri…

5G NEDİR VE NEDEN TARTIŞMA OLUŞTURUYOR?

5G, beşinci nesil kablosuz iletişim teknolojisi olarak, 3.5 GHz’den 300 GHz’e kadar yüksek frekanslı radyo dalgalarını kullanıyor. Bu frekanslar, önceki 2G, 3G ve 4G teknolojilerinden farklı olarak milimetre dalgalarını içeriyor ve daha yoğun bir baz istasyonu ağı gerektiriyor. Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology’de yayımlanan bir çalışma, 6 GHz üzerindeki radyo frekansı (RF) alanlarının biyolojik etkileri üzerine yapılan 107 deneysel çalışmayı inceledi. Çoğu çalışma, düşük kaliteli yöntemler nedeniyle kesin sonuçlar sunamasa da, bazıları genotoksisite, hücre çoğalması ve membran fonksiyonları gibi biyolojik etkiler bildirdi.

5G’nin yoğun baz istasyonu ihtiyacı, her 100-300 metrede bir anten kurulmasını gerektiriyor, bu da halkın elektromanyetik alanlara (EMF) maruziyetini artırıyor. Environmental Research’te yayımlanan bir inceleme, 5G’nin yüksek frekanslı dalgalarının insan derisindeki ter kanallarında yoğun şekilde emildiğini ve bu durumun serbest radikal üretimini artırarak cilt kanseri riskini yükseltebileceğini öne sürdü.

ABD’deki New York Üniversitesi’nden radyoloji profesörü Dr. Christopher Collins, “5G’nin yüksek frekansları, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon üretir ve şu anki verilerle kanserle ilişkilendirilmesi zordur. Ancak uzun vadeli etkiler için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var” dedi.

SAĞLIK RİSKLERİ: BİLİM NE SÖYLÜYOR?

5G’nin sağlık üzerindeki etkileri, bilim dünyasında tartışmalı bir konu. Frontiers in Public Health’te yayımlanan bir makale, radyo frekansı radyasyonunun (RFR) kanser, nörolojik bozukluklar ve üreme sistemi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini öne sürdü. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), RFR’yi “muhtemelen kanserojen” (Grup 2B) olarak sınıflandırdı. Ancak, WHO’nun raporunda, mevcut teknolojilerden kaynaklanan RF maruziyetinin insan vücudunda yalnızca ihmal edilebilir bir ısınma etkisi oluşturduğunu ve 5G için özel bir sağlık riski bulunmadığı belirtildi.

Buna karşın, bazı araştırmalar farklı sonuçlar sunuyor. Environmental Research’te yayımlanan bir çalışma, 5G’nin milimetre dalgalarının cilt ve göz gibi yüzeysel dokularda emildiğini ve kısa süreli maruziyetin sinir sistemi, bağışıklık sistemi ve kardiyovasküler sistem üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini iddia etti.

İsrail’deki Ariel Üniversitesi’nden fizikçi Dr. Paul Ben-Ishai, “5G’nin yüksek frekanslı dalgaları, insan derisindeki ter kanallarında yoğun bir emilim oluşturuyor. Bu, uzun vadede sağlık riskleri oluşturabilir” dedi.

Epidemiyolojik çalışmalar ise henüz 5G’ye özgü yeterli veri sunmuyor. Journal of Epidemiology & Community Health’te yayımlanan bir makalede, önceki nesil teknolojilerden (2G, 3G) kaynaklanan RF maruziyetinin baş ve boyun tümörleriyle ilişkili olabileceği belirtilse de, 5G için uzun vadeli çalışmaların eksikliği vurgulandı.

İngiltere’deki Bristol Üniversitesi’nden epidemiyolog Prof. Dr. Frank de Vocht, “Mevcut veriler, 5G’nin sağlık riskleri konusunda ciddi bir endişe oluşturamıyor. Ancak, özellikle işçiler gibi yüksek maruziyet grubundaki etkileri incelemek için daha fazla çalışma gerekli” dedi.

ÇEVRESEL VE TOPLUMSAL ENDİŞELER

5G’nin çevresel etkileri de tartışma konusu. Scientific Reports’ta yayımlanan bir çalışma, 2-120 GHz frekans aralığındaki RF dalgalarının böcekler üzerindeki etkisini inceledi ve özellikle batı bal arılarının bu dalgalara duyarlı olduğunu gösterdi. Bu, biyoçeşitlilik üzerindeki potansiyel risklere işaret etti. Ayrıca, 5G altyapısının yoğun enerji tüketimi, karbon ayak izini artırarak çevresel sürdürülebilirlik endişelerini körükledi.

Toplumsal düzeyde, 5G hakkında yanlış bilgiler de yayıldı. Sosyal medyada 5G’nin COVID-19’u yaydığına dair asılsız iddialar, İngiltere ve Hollanda’da baz istasyonlarına yönelik vandalizm olaylarını tetikledi. WHO ve diğer sağlık kuruluşları, bu iddiaları yalanladı ve 5G’nin virüsle bağlantısı olmadığını vurguladı.

UZMANLARDAN TARTIŞMALI GÖRÜŞLER

Bazı uzmanlar, 5G’nin hızla yaygınlaşmasına karşı temkinli. Journal of Epidemiology & Community Health’te yayımlanan bir makalede, ABD’li epidemiyolog Prof. Dr. John William Frank, 5G’nin güvenliği konusunda yeterli veri bulunmadığını ve “ihtiyatlılık ilkesi” uygulanarak yaygınlaşmanın durdurulması gerektiğini savundu.

Frank, “5G’nin ekonomik faydaları tartışılmaz, ancak halk sağlığı riskleri göz ardı edilmemeli” dedi.

Öte yandan, bazı uzmanlar risklerin abartıldığını düşünüyor. Pensilvanya Üniversitesi’nden biyomühendislik profesörü Dr. Kenneth Foster, “5G’nin frekansları, mevcut ağlarla büyük ölçüde aynı. Sağlık riskleri konusunda endişelenmek için somut bir neden yok” dedi.

Deloitte Insights’ın raporunda da, 5G’nin elektromanyetik alan (EMF) seviyelerinin Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICNIRP) kılavuzlarının çok altında olduğu belirtildi.

UZMANLARDAN ÖNERİLER: BİLİNÇLİ YAKLAŞIM

Uzmanlar, 5G’nin güvenli kullanımı için şu önerilerde bulundu:

Daha Fazla Araştırma: Uzun vadeli sağlık ve çevresel etkiler için bağımsız çalışmalar artırılmalı.

Şeffaf İletişim: Hükümetler ve teknoloji şirketleri, halkı bilimsel verilerle bilgilendirmeli.

İhtiyatlılık İlkesi: Yeni teknolojiler yaygınlaşmadan önce risk değerlendirmeleri tamamlanmalı.

Veri Güvenliği: Yerli modellerle veri gizliliği korunmalı.

Toplumsal Farkındalık: Yanlış bilgilendirmeye karşı eğitim kampanyaları düzenlenmeli.

Kanada’daki Toronto Üniversitesi’nden yapay zeka ve sağlık uzmanı Dr. Geoffrey Hinton, “5G, teknolojik bir sıçrama sunuyor, ancak sağlık ve çevre üzerindeki etkileri dikkatle izlenmeli. Bilime dayalı bir yaklaşım kritik” dedi.

5G’NİN GELECEĞİ: HIZ MI, GÜVENLİK Mİ?

5G teknolojisi, akıllı şehirlerden otonom 5G, modern dünyayı dönüştürme potansiyeline sahip. Ancak bilimsel çalışmalar, yüksek frekanslı dalgaların sağlık ve çevre üzerindeki etkilerinin henüz tam olarak anlaşılmadığını gösterdi.

Uzmanlar, 5G’nin faydalarını kutlarken, risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye, yerli teknolojilerle bu devrimin bir parçası olurken, halkın bilinçli ve bilgili olması şart.