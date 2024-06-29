5'i FETÖ üyesi 7 kişi Yunanistan’a kaçarken yakalandı

MSB tarafından yapılan açıklamada, sınırların güvenliğini sağlamak adına yasa dışı geçişlere karşı verilen mücadelenin devam ettiği vurgulandı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs, Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.”
Edirne'deki hudut birlikleri, Türkiye'nin sınırlarının güvenliğini sağlamak için önemli görevler üstleniyor. Bu birlikler, yasa dışı geçişlerle mücadele ederek, sınır güvenliğini korumakla sorumludur.
Özellikle, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan kişileri tespit etme ve yakalama konusunda aktif rol oynuyorlar.
Yakın zamanda yapılan bir operasyonda, Edirne'de görevli hudut birlikleri tarafından, Yunanistan'a yasa dışı geçmeye çalışan ve aralarında FETÖ terör örgütü üyelerinin de bulunduğu kişiler başarıyla yakalandı.
Bu birlikler, sınır hattında devriye görevleri, gözetleme ve istihbarat toplama faaliyetleri yürüterek, sınırlarımızın emniyetini sağlamak için 24 saat görev başında bulunuyorlar.