5'i FETÖ üyesi 7 kişi Yunanistan’a kaçarken yakalandı

5'i FETÖ üyesi 7 kişi Yunanistan’a kaçarken yakalandı
Düzenleme: Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan ve aralarında 5 FETÖ üyesinin de bulunduğu 7 kişinin Edirne'de yakalandığını duyurdu.

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5'i FETÖ üyesi 7 kişi Yunanistan’a kaçarken yakalandı 1

MSB tarafından yapılan açıklamada, sınırların güvenliğini sağlamak adına yasa dışı geçişlere karşı verilen mücadelenin devam ettiği vurgulandı.

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5'i FETÖ üyesi 7 kişi Yunanistan’a kaçarken yakalandı 2

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs, Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.”

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5'i FETÖ üyesi 7 kişi Yunanistan’a kaçarken yakalandı 3

Edirne'deki hudut birlikleri, Türkiye'nin sınırlarının güvenliğini sağlamak için önemli görevler üstleniyor. Bu birlikler, yasa dışı geçişlerle mücadele ederek, sınır güvenliğini korumakla sorumludur.

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5'i FETÖ üyesi 7 kişi Yunanistan’a kaçarken yakalandı 4

Özellikle, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan kişileri tespit etme ve yakalama konusunda aktif rol oynuyorlar.

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5'i FETÖ üyesi 7 kişi Yunanistan’a kaçarken yakalandı 5

Yakın zamanda yapılan bir operasyonda, Edirne'de görevli hudut birlikleri tarafından, Yunanistan'a yasa dışı geçmeye çalışan ve aralarında FETÖ terör örgütü üyelerinin de bulunduğu kişiler başarıyla yakalandı.

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5'i FETÖ üyesi 7 kişi Yunanistan’a kaçarken yakalandı 6

Yakın zamanda yapılan bir operasyonda, Edirne'de görevli hudut birlikleri tarafından, Yunanistan'a yasa dışı geçmeye çalışan ve aralarında FETÖ terör örgütü üyelerinin de bulunduğu kişiler başarıyla yakalandı.

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5'i FETÖ üyesi 7 kişi Yunanistan’a kaçarken yakalandı 7

Bu birlikler, sınır hattında devriye görevleri, gözetleme ve istihbarat toplama faaliyetleri yürüterek, sınırlarımızın emniyetini sağlamak için 24 saat görev başında bulunuyorlar.

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5'i FETÖ üyesi 7 kişi Yunanistan’a kaçarken yakalandı 14
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5'i FETÖ üyesi 7 kişi Yunanistan’a kaçarken yakalandı 15
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5'i FETÖ üyesi 7 kişi Yunanistan’a kaçarken yakalandı 16
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5'i FETÖ üyesi 7 kişi Yunanistan’a kaçarken yakalandı 20
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5'i FETÖ üyesi 7 kişi Yunanistan’a kaçarken yakalandı 21
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5'i FETÖ üyesi 7 kişi Yunanistan’a kaçarken yakalandı 22
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5'i FETÖ üyesi 7 kişi Yunanistan’a kaçarken yakalandı 23
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5'i FETÖ üyesi 7 kişi Yunanistan’a kaçarken yakalandı 24
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5'i FETÖ üyesi 7 kişi Yunanistan’a kaçarken yakalandı 25
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5'i FETÖ üyesi 7 kişi Yunanistan’a kaçarken yakalandı 26
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5'i FETÖ üyesi 7 kişi Yunanistan’a kaçarken yakalandı 27
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5'i FETÖ üyesi 7 kişi Yunanistan’a kaçarken yakalandı 28
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5'i FETÖ üyesi 7 kişi Yunanistan’a kaçarken yakalandı 29
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5'i FETÖ üyesi 7 kişi Yunanistan’a kaçarken yakalandı 30
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