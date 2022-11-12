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5.İstanbul Komedi Festivali başladı

İstanbul Komedi Festivali 5.yılında Beşiktaş-Kadıköy seferini yapan şehir hatları vapurunda gerçekleştirilen "Kahkaha Yogası" ile başladı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 17:00
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5.İstanbul Komedi Festivali başladı

5.İstanbul Komedi Festivali başladı
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AA

Festivalin açılışı, Beşiktaş'taki BKM önünden iskeleye doğru hareket eden kortej ve Beşiktaş-Kadıköy seferini yapan şehir hatları vapurundaki "Kahkaha Yogası" etkinliğiyle gerçekleştirildi.

BKM Üst Yöneticisi Zümrüt Arol Bekçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şehrin en moralli festivalini başlatıyoruz. 1 ay boyunca İstanbul'un hemen hemen her yerinden kahkaha sesleri duyulacak." dedi.

Bunun bütün şehre yayılan bir festival olmasını hedeflediklerini belirten Bekçe, "Çok moralli ve neşeli bir festivalimiz var. Hava da o kadar güzel ki böyle güzel bir günde neşe saçan enerjimizle umarım bu mutluluğumuzu şehre yayacağız. Umarım kahkahalarımız hiç dinmez." diye konuştu.

Her yıl New York, Toronto, Londra, Edinburgh, Boston, Brooklyn, Leicester, Auckland ve Melbourne gibi şehirlerde yapılan festivalde, 30'dan fazla ayrı sahnede, 82'si yetişkin, 20'si çocuklara yönelik olmak üzere 220'den fazla etkinlik düzenlenecek.

İstanbul Komedi Festivali'nin bu yılki programında, Demet Akbağ, Şener Şen, Ali Poyrazoğlu, Gani Müjde, Sunay Akın, Zafer Algöz ve Can Yılmaz, Berfu ve Eser Yenenler, İngiltere'nin en büyük kulüplerinde sahne alan Joe Sutherland, Rus komedyen Denis Smirnov, Oya Başar ve Begüm Birgören, Gır Gır Stand Up Gecesi, Doğu Demirkol, Yasemin Şefik, Mesut Süre, Geveze, Dinçer Güner, Meltem Parlak, Lesli Karavil, Semaver Kumpanya, Yunus Günçe, Farah Coppola ve Betal Özay, Çok da Fifi Stand-Up, Suzan Kardeş ve Begüm Kardeş Varbil'in yanı sıra sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen Aydınlıkevler, Güldür Güldür Show, Çok Güzel Hareketler 2 yer alıyor. Festival, 12 Aralık'a kadar devam edecek.

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