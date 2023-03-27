5'li çeteden sonraki en büyük gözde müteahhit Ersin Arıoğlu hayatını kaybetti

22. dönem CHP İstanbul Milletvekilliği de yapan Dr. Ersin Arıoğlu, müteahhitliğin dışında raylı sistemler, boru üretimi, eğitim gibi alanlarda faaliyet gösteren Yapı Merkezi Holding’in Yönetim Kurulu Başkanıydı.

İnşaat Yüksek Mühendisi Dr. Ersin Arıoğlu, holding bünyesinde dünya çapında işlere imza attı.

1965 yılından bugüne inşa edilen 4.200 km'nin üzerinde ray hattı, 63 adet raylı sistem, 448 adet istasyon yapılırken 10 bin km su sızdırmaz boru ile 55 ülkede yüzlerce noktaya temiz su iletilmesi; faaliyetlerini yürüttü.

BİR ÖMÜRE SIĞAN YÜZLERCE ESER… 243 MİLYARLIK KAMU İHALESİ

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ, AVRASYA TÜNELİ, TOGG OTOMOBİL FABRİKASI VE DİĞERLERİ

“Yap işlet devret” modeliyle ihaleye çıkan projelerde başı çeken Ersin Arıoğlu’nun bu güne kadar gerçekleştirdiği vitrin eserleriyle günümüz parası ile 243 milyar 909 milyon 543 bin liralık kamu ihalesi aldı.

İşte o projeler;

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

Yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıkarılan “1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu” Projesi'ni, Türk ve Güney Koreli firmalardan oluşan Daelim–Limak–SK–Yapı Merkezi Ortak Girişimi, 16 yıl 2 ay 12 gün işletme süresi teklifiyle kazandı. Proje, 88 km otoyol ve 13 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 km uzunluğunda olup günlük 45 bin araç geçiş garantisiyle yapıldı.

TOGG GEMLİK OTOMOBİL ÜRETİM TESİSİ

Yapı Merkezi, TOGG’un ‘Yeniliğe Yolculuk’ hedefinin çekirdeği olan ve aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle ‘Bir Fabrikadan Daha Fazlası’ olarak tanımlanan Gemlik Tesisi’nin 241.000 m²'lik üst yapı inşaatını 16 ayda gerçekleştirdi.

AVRASYA TÜNELİ

İstanbul’un Avrupa ve Asya yakalarını karayoluyla bağlayan Avrasya Tüneli Projesi; İstanbul Boğazı’nı deniz tabanının altından geçen 5.4 km uzunluğundaki iki katlı tüneli de kapsayan toplam 14.6 km’lik bir güzergâhta, Kazlıçeşme ile Göztepe arasında inşa edilmiştir. Proje, günlük ortalama 70 bin araç geçiş garantisiyle yapıldı.

ANKARA-KONYA YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU

IRMAK-KARABÜK-ZONGULDAK DEMİRYOLU

YERKÖY-SİVAS YÜKSEK HIZLI TREN HATTI

DUBAİ METRO

CASABLANCA TRAMVAYI İKİNCİ HAT

DOHA METROSU (ALTIN HAT)