6.2 şiddetindeki deprem sonrası iki ilde daha okullar tatil edildi

Tekirdağ Valiliği'nden okulların tatil edilmesiyle ilgili beklenen açıklama geldi. Tekirdağ Valiliği, 24 Nisan Perşembe günü eğitime ara verildiğini açıkladı.

Tekirdağ Valiliği, İstanbul'daki depremler sebebiyle yarın okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada,

Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle kentteki ilk ve orta dereceli okullarda ve kreşlerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Öte yandan, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacağı aktarılırdı.

Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personelin izin kapsamı dışında olduğu ifade edildi.

Öte yandan Kocaeli Valiliği de İstanbul'da yaşanan deprem nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.