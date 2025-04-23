6.2'lik İstanbul depreminde Küçükçekmece'de iş hanında çatlaklar oluştu, bina tahliye edildi

Kaynak: DHA

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, Küçükçekmece ilçesinde bulunan 6 katlı bir iş hanında hasara yol açtı.

Depremin ardından binada oluşan çatlaklar nedeniyle yaklaşık 700 kişinin çalıştığı iş hanı boşaltılarak çevresinde güvenlik önlemi alındı.

İstanbul'u etkileyen 6,2 büyüklüğündeki depremin hissedilmesinin ardından çeşitli noktalardan hasar haberleri gelmeye başladı. Bu adreslerden biri de Küçükçekmece oldu. Sultan Murat Caddesi üzerinde yer alan ve yaklaşık 35 yıldır faaliyet gösteren 6 katlı bir iş hanında deprem sonrası belirgin çatlaklar oluştuğu tespit edildi.

İŞ HANINDA OLUŞAN HASAR VE TAHLİYE

Binada oluşan hasar, çalışanlar arasında paniğe neden oldu. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş hanının çevresine güvenlik şeridi çekerek bölgede tedbir aldı. Binada çalıştığı belirtilen yaklaşık 700 kişi, can güvenlikleri için iş hanından kontrollü bir şekilde tahliye edildi. Deprem nedeniyle binada oluşan çatlaklar ve sonrasında yapılan tahliye, bölgede dikkat çekti.

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