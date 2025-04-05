6.9 büyüklüğünde deprem! Papua Yeni Gine'de korku dolu anlar

Kaynak: Haber Merkezi
6.9 büyüklüğünde deprem! Papua Yeni Gine'de korku dolu anlar

Papua Yeni Gine'de saat 23:05'te 6.9 deprem meydana geldi. Bölgede Tsunami uyarısı yapıldı.

Papua Yeni Gine'nin Kimbe şehrinin 174 km güneydoğunda 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Tsunami Uyarı Sistemi, bölge için tsunami uyarısı yayımladı.

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu, Papua Yeni Gine'de Batı Yeni Britanya Eyaleti, Talasea Bölgesi, Kimbe yakınlarında 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem’in 5 Nisan 2025 Cumartesi günü sabah erken saatlerde, yerel saatle 06:05'te,(TSİ 20:05'te) 33 km'lik orta derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremden sonra ABD Tsunami Uyarı Sistemi, bölge için tsunami uyarısı yayımladı.

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