Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirme yolları yeniden gündeme geldi. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, özellikle sonbahar ve kış aylarında artan hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin nasıl güçlendirilebileceği hakkında önemli bilgiler paylaştı. Keskin, bağışıklığın yalnızca takviyelerle değil, bütüncül bir yaşam tarzıyla desteklenmesi gerektiğini belirterek, beslenmeden uyku düzenine, egzersizden stres yönetimine kadar birçok faktörün bağışıklık sistemi üzerinde doğrudan etkili olduğunu ifade etti.
6 adımda bağışıklığınızı güçlendirin: Uzmanından mevsim geçişi rehberi
Soğuklar kendini hissettirmeye başladı. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, beslenmeden uykuya, egzersizden stres yönetimine kadar bağışıklık sisteminizi güçlendirecek 6 temel adımı anlattı.
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, YouTube kanalında şöyle konuştu: Mevsim geçişlerinde en çok aklımıza gelen konulardan bir tanesi bağışıklık sistemi. Peki bağışıklık sistemimizi nasıl güçlü tutabiliriz?
Hangi diyet bağışıklığı güçlendirir?
Birinci madde tabii ki beslenme.Bağışıklık sistemini en iyi destekleyen diyet Akdeniz diyetidir. Akdeniz diyetinde ise bağışıklık sistemini en iyi destekleyen öğeler sebzeler ve meyvelerdir. Tabii ki sadece sebze ve meyve ile bağışlık sistemimizi destekleyemeyiz. Fermente gıdalar da bağışıklık sistemimiz için olmazsa olmaz. Özellikle yoğurt, kefir ve turşu gibi fermente gıdalar bağışıklık sistemimizi ciddi bir şekilde destekler. Yine bağışıklık sisteminin olmazsa olmaz iki minerali var, çinko ve selenyum. Eğer beslenmeniz aracılığıyla yeterince çinko ve selenyum aldığınızdan emin değilseniz takviye olarak alabilirsiniz. Sürekli bir şekilde çinko kullanımı bakır eksikliğine neden olabileceği için dikkatli olmanızda fayda var.
Uyku düzeni bağışıklık sistemini destekler mi?
Bağışıklık sistemi bir bütündür. Sadece takviyelerle bu iş olmaz, diyelim ki beslenmenize çok dikkat ediyorsunuz ama yine de sık sık hasta oluyorsunuz. Bu durumda size uykunuzu sorarım. Eğer yeterince uyumuyorsanız bağışıklık sisteminiz çökecektir. Yetersiz ve kalitesiz uyku vücutta sitokin adını verdiğimiz maddelerin sentezlenmesini engeller. Sitokin demek bağışıklık hücrelerinin birbirinin uyarması aracılığıyla kullandığı mediatörlerdir.
Yani bağışıklık sistemi stokinlerle çalışır. Stokin yoksa bağışıklık sistemimiz düşük olacaktır. İşte bu yüzden uykunuza dikkat etseniz iyi olacak. Yeterince uyuyorsunuz. Beslenmenize de dikkat ediyorsunuz ama bağışıklık sisteminiz hala düşük. Bunlara dikkat etmenize rağmen sık sık hasta oluyorsunuz.
Egzersiz bağışıklık sistemini güçlendirir mi?
İşte burada devre egzersiz giriyor. Haftalık 150 dakika egzersiz ciddi bir şekilde bağışıklık sistemini destekliyor. Hareket etmeyen bir bireyin bağışıklık sistemi düşük olacaktır. Bağışıklık sisteminizi harekete geçirmek için siz de kaslarınızı hareket ettirin. Özellikle kardiyo ve direnç egzersizleri bağışıklık sisteminize iyi gelecek.
Hocam bu dediklerinizin hepsini yaptım. Yaşam tarzımı değiştirdim. Egzersiz yaptım. Beslenmemi dikkat ettim ve yeterince uyudum. Fakat hala sık sık hasta oluyorum. Acaba neden?
Stres bağışıklık sistemini etkiler mi?
İşte burada en sık sebep stres. Stresinizi yeterince yönetemiyorsanız kortizol seviyeniz yüksek kalacaktır. Yüksek kortizol zaten bağışıklık sistemini baskılayan bir hormondur. Hatta romatolojik hastalığı olanlarda biz dışarıdan kortizol veririz bağışıklık sistemini baskılamak için. Yüksek kortizol demek kötü bir bağışıklık sistemi demektir.
Su tüketimi bağışıklık sistemini etkiler mi?
Ve son maddemiz yeterince sıvı tüketiyor musunuz? Eğer bağışıklık sisteminiz düşükse yeterince sıvı tükettiğinizden emin olmalısınız. Yeterince su içtiğinizden emin olmanız gerekiyor. Çay bir sıvıdır ama suyun yerine geçmez. Kahve bir sıvıdır ama suyun yerine geçmez. Bağışıklık sisteminizi desteklemek için mutlaka günlük sıvı almanıza dikkat edin.
Alkol ve tütün tüketimi bağışıklık sistemini etkiler mi?
Tabii ki bunların dışında bağışıklık sistemini destekleyen birçok başka etken de var. Mesela aşılar, alkol tüketim kısıtlanması, tütünsüz bir yaşam yani sigaradan uzak durmak.
Bunların dışında omega 3 gibi takviyeler. Bunların hepsi bağışıklık sistemine iyi gelecektir. Hiçbir şey yapmadan sadece gün içerisinde ıhlamur ve zencefil tüketerek bile bağışıklık sisteminizi destekleyebilirsiniz. Ama bağışıklık sisteminizi sağlam tutmak istiyorsanız, mevsim geçişlerinde üzerinize bir zırh giymek istiyorsanız bu maddelere dikkat etmelisiniz.