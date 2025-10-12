6 adımda bağışıklığınızı güçlendirin: Uzmanından mevsim geçişi rehberi

Hangi diyet bağışıklığı güçlendirir?

Birinci madde tabii ki beslenme.Bağışıklık sistemini en iyi destekleyen diyet Akdeniz diyetidir. Akdeniz diyetinde ise bağışıklık sistemini en iyi destekleyen öğeler sebzeler ve meyvelerdir. Tabii ki sadece sebze ve meyve ile bağışlık sistemimizi destekleyemeyiz. Fermente gıdalar da bağışıklık sistemimiz için olmazsa olmaz. Özellikle yoğurt, kefir ve turşu gibi fermente gıdalar bağışıklık sistemimizi ciddi bir şekilde destekler. Yine bağışıklık sisteminin olmazsa olmaz iki minerali var, çinko ve selenyum. Eğer beslenmeniz aracılığıyla yeterince çinko ve selenyum aldığınızdan emin değilseniz takviye olarak alabilirsiniz. Sürekli bir şekilde çinko kullanımı bakır eksikliğine neden olabileceği için dikkatli olmanızda fayda var.