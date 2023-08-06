İzleyiciler 6 Ağustos Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 6 Ağustos Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 6 Ağustos Pazar TV yayın akışında ne var? 6 Ağustos Pazar bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 6 Ağustos Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 6 Ağustos Pazar TV yayın akışında ne var? 6 Ağustos Pazar bugün hangi diziler var?

6 AĞUSTOS PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Afili Aşk

08:30 - Konuştukça

09:30 - Set Ekstra

09:45 - Magazin D Pazar

13:00 - Evrim Akın İle Ev Gezmesi

14:00 - Veda Mektubu

16:45 - Konuşan Hayvanlar

18:30 - Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 - Ölümcül Makineler

22:45 - Görev Çizgisi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Sefirin Kızı

08:00 - Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 - Aramızda Kalsın

11:00 - Lezzet Rotası

12:00 - Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:00 - Kiralık Aşk

16:00 - Sefirin Kızı

19:00 - Star Haber

20:00 - Ekşi Elmalar

FOX YAYIN AKIŞI

08.30 - Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 - Ekonomi Arası

10.05 - Yaz Şarkısı

13.00 - Kısmet

16.00 - Ruhun Duymaz

19.00 - FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 - Yaz Şarkısı

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 - Ateş Kuşları

10:00 - Windstorm 5: Büyük Kasırga

12:00 - Üvey Anne

15:00 - Cosmoball

17:10 - Şirinler: Kayıp Köy

19:00 - atv Ana Haber

20:00 - Vermem Seni Ellere

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Yeşil Vadi'nin Kızı

10:00 - Pazar Sürprizi

13:00 - Tarkan Güçlü Kahraman

14:30 - Sev Kardeşim

16:30 - Güler Misin Ağlar Mısın

18:25 - Hafta Sonu Ana Haber

20:00 - Hababam Sınıfı

21:45 - Nasipse Olur

TV8 YAYIN AKIŞI

10:00 - El Dorado

12:30 - Komançi İstasyonu

14:30 - Karakomik Filmler "2 Arada - Kaçamak"

17:00 - Gazete Magazin

20:00 - MasterChef Türkiye All Star