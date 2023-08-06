İzleyiciler 6 Ağustos Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 6 Ağustos Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 6 Ağustos Pazar TV yayın akışında ne var? 6 Ağustos Pazar bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 6 Ağustos Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 6 Ağustos Pazar TV yayın akışında ne var? 6 Ağustos Pazar bugün hangi diziler var?
6 AĞUSTOS PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Afili Aşk
08:30 - Konuştukça
09:30 - Set Ekstra
09:45 - Magazin D Pazar
13:00 - Evrim Akın İle Ev Gezmesi
14:00 - Veda Mektubu
16:45 - Konuşan Hayvanlar
18:30 - Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 - Ölümcül Makineler
22:45 - Görev Çizgisi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Sefirin Kızı
08:00 - Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 - Aramızda Kalsın
11:00 - Lezzet Rotası
12:00 - Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:00 - Kiralık Aşk
16:00 - Sefirin Kızı
19:00 - Star Haber
20:00 - Ekşi Elmalar
FOX YAYIN AKIŞI
08.30 - Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 - Ekonomi Arası
10.05 - Yaz Şarkısı
13.00 - Kısmet
16.00 - Ruhun Duymaz
19.00 - FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 - Yaz Şarkısı
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 - Ateş Kuşları
10:00 - Windstorm 5: Büyük Kasırga
12:00 - Üvey Anne
15:00 - Cosmoball
17:10 - Şirinler: Kayıp Köy
19:00 - atv Ana Haber
20:00 - Vermem Seni Ellere
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Yeşil Vadi'nin Kızı
10:00 - Pazar Sürprizi
13:00 - Tarkan Güçlü Kahraman
14:30 - Sev Kardeşim
16:30 - Güler Misin Ağlar Mısın
18:25 - Hafta Sonu Ana Haber
20:00 - Hababam Sınıfı
21:45 - Nasipse Olur
TV8 YAYIN AKIŞI
10:00 - El Dorado
12:30 - Komançi İstasyonu
14:30 - Karakomik Filmler "2 Arada - Kaçamak"
17:00 - Gazete Magazin
20:00 - MasterChef Türkiye All Star