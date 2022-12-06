6 Aralık Salı bugün hangi diziler var? 6 Aralık Salı TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 6 Aralık Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 6 Aralık Salı haftanın ikinci gününde televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 6 Aralık Salı televizyonda ne var? 6 Aralık Salı bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Haftanın ikinci gününde birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 6 Aralık Salı TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 6 Aralık Salı televizyonda ne var? 6 Aralık Salı bugün hangi diziler var?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hicran

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 O Kız

03:00 Gelinim Mutfakta

05:15 Kavak Yelleri

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Aldatmak

03:50 Mutfak Bahane

05:50 Bir Zamanlar Çukurova

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Baba

00:15 Güzel Günler

02:45 Kızılcık Şerbeti

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Recep İvedik 5 (Yerli Sinema)

22:30 Bir Peri Masalı

01:30 Yasak Elma

03:45 Kamera Arkası

04:15 Son Yaz

06:00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Ana Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Gecenin Ucunda

00:15 Çöp Adam

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:30 Güzel Köylü

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:35 Benim Adım Melek

08:40 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Yeşil Deniz

17:00 Ana Haber

17:50 İddiaların Aksine

18:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Fas-İspanya”

20:00 Gönül Dağı

22:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Portekiz-İsviçre”

00:00 Ceviz Ağacı

02:30 Şehirden Uzakta

03:20 Alparslan: Büyük Selçuklu