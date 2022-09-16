6 asırlık geçmişe sahip Çamalan köyünün adı değişti

Vali Ali Çelik ve AKP Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Tavşanlı ilçesine bağlı olan köyü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.



İHA'da yer alan haberde, Vali Ali Çelik, iletilen tüm taleplerin karşılanmasından dolayı kendisine teşekkür eden köylülere, “Rabbim devletimize ve milletimize zeval vermesin.” dedi.