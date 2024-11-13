546 yıllık tek yalı camisi olma özelliği taşıyan caminin onarımına başlandı

Tarihi Cami, Tunca Nehri kenarında dönemin Osmanlı padişahları Sultan 2'nci Murad ile oğlu Fatih Sultan Mehmet'e de vezirlik yapan Kasımpaşa tarafından 1478 yılında yaptırıldı. Cami'nin duvarlarında ve kubbesinde oluşan çatlaklar ile yıkılma tehlikesi ile karşıya kaldı. Bölgeden Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı geçmesi ile önceki yıllarda ilk olarak taşınmasına sonra da yukarı kaldırılmasına karar verildi. Definecilerin de yaptığı kaçak kazılar nedeniyle cami büyük hasar aldı. Padişahların nehirden kayıklarla gelip, namaz kıldığı tarihi caminin bahçesindeki kabristanların da tahrip olduğu görüldü.

'TAŞ YERİNDE AĞIRDIR'

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanan tarihi camide son olarak yerinde restore edilmesi kararlaştırıldı. Restorasyon ihalesi yapılan camiyle ilgili İl Genel Meclisi'nde katıldığı toplantıda konuşan Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, caminin restorasyon ihalesinin yapıldığını söyledi. Saraç, "İlk geldiğim günden bugüne Evliya Kasımpaşa Camisi ile ilgili çok fikir üretildi. Taşınması veya yerinde restorasyonuyla ilgili. En son nihayetinde "taş yerinde ağırdır" denildi ve camimizi yerinde korumaya karar verildi. Çünkü rıhtımı ile beraber cami bir bütün. Çok geniş bir haziresi var, orada da çok mezar taşları var. Bu şekilde camimizin onarımına başladık" dedi.

1478'DE İNŞA ETTİRİLDİ

Cami, Tunca Nehri kenarında, yeşil alan ortasına kurulmuş bir şekilde durmakta. Sultan 2'nci Murad ve Fatih Sultan Mehmet'in vezirliğini yapan, "Evliya" olarak da anılan Kasım Paşa tarafından 1478'de inşa ettirildi. Kirişhane semtindeki tek kubbeli, kare planlı, tek minareli ve avlulu caminin tamamlandığı yıl vefat eden Kasım Paşa da buraya gömüldü. Ayrıca caminin yakınına, cemaatin abdest alması için Tunca Nehri'ne 14 basamaklı bir taş merdiven de yapıldı. Zamanla kubbe ve duvarlarında çatlaklar oluşan caminin yerinde restorasyon edilmesine karar verildi.