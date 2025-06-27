6 ay-6 bin kilometre kısıtlamasında yeni karar

Alınan kararla birlikte, bu iki düzenleme 1 Ocak 2026 tarihine kadar yürürlükte kalacak. Bakanlık, bu adımın temel hedefinin otomotiv piyasasında spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek ve tüketici haklarını korumak olduğunu vurguladı.

MEVCUT DÜZENLEMELERİN KAPSAMI

Ticaret Bakanlığı’nın kamuoyuyla paylaştığı bilgilere göre, ikinci el araç piyasasında halen geçerli olan iki önemli kısıtlama bulunuyor. Bunlardan ilki, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan pazarlanmasının veya satışının yasaklanması. İkinci düzenleme ise, ikinci el araçların üretici ya da distribütör tarafından belirlenen güncel satış fiyatının üzerinde ilanla pazarlanmasını yasaklıyor.

İHLALLERE YÜKSEK MİKTARLI CEZALAR

Daha önce 1 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatılan bu düzenlemeler kapsamında, bugüne kadar yapılan denetimlerde birçok kişi ve işletmeye idari yaptırımlar uygulandı. Ticaret Bakanlığı, 6 ay-6 bin kilometre kuralına aykırı işlem yapan otomobil yetkili bayileri ve oto galerilere yaklaşık 53 milyon lira ceza verildiğini, ilan kısıtlamasına uymayan kişi ve firmalara ise toplamda yaklaşık 93 milyon lira ceza kesildiğini duyurdu.

UYGULAMA 1 OCAK 2026’YA KADAR DEVAM EDECEK

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan analizler ve piyasa verileri doğrultusunda, mevcut düzenlemelerin otomotiv sektöründeki fiyat dalgalanmalarını sınırladığı, stokçuluğun önlenmesine katkı sağladığı ve tüketici mağduriyetlerini azalttığı ifade edildi. Bu sebeple, hem 6 ay-6 bin kilometre kuralı hem de ilan kısıtlaması 1 Ocak 2026 tarihine kadar 6 ay süreyle uzatıldı.

DENETİMLER VE TAKİP SÜRECEK

Bakanlık açıklamasında, ikinci el taşıt ticareti yetki belgesine sahip olan kişi ve işletmeler için mevcut uygulamaların aynı şekilde süreceği belirtildi. Ayrıca, bir takvim yılı içerisinde üç veya daha fazla ikinci el araç satan gerçek ve tüzel kişilerin de düzenlemeler kapsamına dahil edileceği kaydedildi. Noterliklerin ilgili satışları engelleme uygulamasına devam edeceği ve piyasa denetimlerinin kesintisiz şekilde sürdürüleceği de vurgulandı.

AMAÇ: PİYASADA İSTİKRAR VE TÜKETİCİ KORUMASI

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe fiyat istikrarını sağlamak, rekabeti destekleyen ve adil bir piyasa yapısını güçlendirmek amacıyla mevzuat düzenlemelerinin titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. Açıklamada, piyasa koşullarına göre yeni önlemlerin de alınabileceği ve düzenlemelerin gerektiğinde güncelleneceği belirtildi.