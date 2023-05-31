‘6. Ayvalık Küçükköy Teferic Şenlikleri’nin programı belli oldu

Bu yıl 2 ile 4 Haziran arasında düzenlenecek ‘6. Ayvalık Küçükköy Teferic Şenlikleri’nin programı belli oldu.

‘6. Ayvalık Küçükköy Teferic Şenlikleri’nin programı belli oldu

“Dünyanın En Güzel Köyünde Şenlik Var” temasıyla yola çıkan şenlik, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından 2023 yılında ‘Dünyanın En Güzel Turizm Köyü’ adayı olan Küçükköy’de yapılacak. Şenliğe katılan konuklar, üç gün boyunca Küçükköy’ün ve Balkan kültürünün tadını çıkaracak.

Ayvalık Belediyesi’nin yerel halk, köydeki atölyeler ile sanatçıları ve değer katanlarla işbirliğiyle yola çıkılarak daha da güçlenen şenlikte etkinlikler, Sabancı Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi’nde, Küçükköy Cami Avlusu’nda, Ağaçaltı Meydanı’nda ve Küçükköy’ün farklı noktalarında düzenlenecek.

Şenliğin ilk günü 2 Haziran Cuma gününde sabah saat 10.30’da Ayvalık Belediyesi’nin Küçükköy Hizmet Binası’ndan başlayacak kortej yürüyüşü, Cami Avlusu’ndaki resmi açılış töreni ve günün anlam ve önemine ilişkin açılış konuşmalarla devam edecek. Ardından Balkan kültürünün halk oyunlarıyla renklenecek şenlikte, yöresel ürün stantlarında köy ve Balkan kültürünü yansıtan ürünlerin satışı yapılacak. Cami Avlusu sahnesinde Sanat Tarihçi Dr. Berrin Akın tarafından hazırlanan “Belleklerimizdeki Küçükköy” sunumunda köyün tarihi, kent dokusu ve göç kimliği üzerine belgesel görüntülerle desteklenecek bir söyleşi yapılacak. Şenliğin açılış gününün akşamında Balkan ve göç kültürünü yansıtan film gösterimleri Cami Avlusu sahnesinde izleyicilerle buluşacak.

Şenliğin ikinci gününde gün boyunca gezici konser, Küçükköy’ün tüm sokaklarında vatandaşlarla olacak. Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi’nin botanik bahçesinde Tohum Topu Atölyesi düzenlenecek. 7-10 yaş grubu 20 çocuk için yürütülecek etkinlikte, şenliğe katılan aileler çocukları için eğlenceli ve öğretici bir günün tadını çıkaracak. Cami Avlusu Sahnesi’nde yapılacak Yemek Atölyesi’nde ise Balkan kültürünün bilinmeyen yemekleri, Şef İzzet Durko tarafından yapılacak ve katılımcılara anlatılacak. Köyün sanatçılarından Önnur Toprak tarafından Taş Dükkan Sanatevi’nde verilecek Minyatür Atölyesi, katılımcılarına açık olacak.

SUZAN KARDEŞ’LE KÜÇÜKKÖY’DE BALKAN RÜZGARI ESECEK

Balkan şarkılarının sevilen yorumcusu Suzan Kardeş, 3 Haziran Cumartesi günü saat 21.00’de Ağaçaltı Meydanı’nda Teferic Şenlikleri’nde hayranlarıyla buluşacak. Kardeş, Ayvalık Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek Büyük Teferic Konseri’nde, ‘Balkan Şenliği’ adını verdiği bir konseptle Balkan kültüründe Teferic’in karşılığı olan Hıdırellez’in coşkusunu binlerce kişiye yaşatacak.

Şenliğin kapanış günü Sabancı Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi’nde, Ayvalık Belediyesi Zeytin Çekirdekleri’nin Mandolin Grubu’nun konseriyle başlayacak. Gün boyunca atölyeler ve çeşitli etkinliklerle devam edecek şenlikte Ayvalık Belediye Tiyatrosu’nun çocuk oyunu 'Özgür Kuş' da Cami Avlusu Sahnesi’nde izleyicileriyle buluşacak. Şenliğin kapanış konserinde Mübadele Türküleri ve Rebetiko Korusu dinleyicilerle bir araya gelecek.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Tarihi kent sokaklarıyla, mimarisiyle, Balkan mutfağının lezzetleriyle, gelenek ve kültürleriyle kardeşlik ve sevgi dolu bir dünyaya Küçükköy'ün penceresinden bakın” sözleriyle herkesi 6. Küçükköy Geleneksel Teferic Şenlikleri’ne davet etti.

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