İstanbul'daki barajlar alarm veriyor! İSKİ son durumu açıkladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul'daki barajlar alarm veriyor! İSKİ son durumu açıkladı

Aşırı sıcaklar nedeniyle ve yağışsız geçen günlerin ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı hızla düşmeye başladı. İSKİ verilerine göre, bugün ölçülen ortalama doluluk oranı yüzde 50,62 oldu.

İstanbul'da aşırı sıcaklar nedeniyle barajlardaki su seviyesi her geçen gün azalıyor. İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi 15 gün içinde yüzde 56,24'ten yüzde 50,62'ye düştü.

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YÜZDE 80'DEN YÜZDE 50'YE DÜŞTÜ

İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde geçtiğimiz Mart ayında yüzde 80'lere dayanan baraj doluluk oranı bugünlerde yüzde 50'ye kadar düştü. İstanbul'a su sağlayan barajların başında gelen Alibeyköy Barajı da kuraklıktan en fazla etkilenen baraj oldu. Geçtiğimiz Mart ayında doluluk oranı yüzde 65'e kadar yükselen Alibeyköy Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 34,09'a kadar geriledi.

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6 BARAJ ALARM VERİYOR

İstanbul'a su sağlayan barajların 6'sında doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi. İstanbul'un Alibeyköy, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Papuçdere baraj gölü havzalarında doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi. İstanbul'un en dolu barajı yüzde 67,06'yla Elmalı Barajı oldu. En düşük doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 30,06 doluluk oranıyla Istrancalar Barajı oldu.

İstanbul'un barajlarında doluluk oranları;

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ÖMERLİ %50,18

DARLIK %61,08

ELMALI %67,06

TERKOS %54,73

ALİBEYKÖY %34,09

BÜYÜKÇEKMECE %49,68

SAZLIDERE %43,31

ISTRANCALAR %30,6

KAZANDERE %38,76

PAPUÇDERE %43,79

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6 barajda su seviyesi alarm veriyor! İSKİ son durumu açıkladı

6 barajda su seviyesi alarm veriyor! İSKİ son durumu açıkladı

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