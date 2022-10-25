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Bakan Koca: 6 bin doktor geri döndü

Sağlık Bakanı Koca, Beyaz Reform’un ardından bir hafta içinde 5 bini uzman hekim, 6 binden fazla doktorun kamu hizmetine geri dönmek için başvuru yaptığını açıkladı

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 12:52
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6 bin doktor geri döndü

Bakan Koca: 6 bin doktor geri döndü
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Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kocaözetle açıklamasında şunlara yer verdi:

“Şu ana kadar 6 binden fazla hekim kamuya dönmek üzere başvurusunu yaptı. Bunlardan 5 bini uzman hekim. Başvuru sadece İstanbul’da bin 350. Ankara’da 650’yi geçti. İzmir’de 600’e yaklaştı. Hatay’da 130’u, Diyarbakır’da 170’i buldu. Bütün illerden yüksek oranda başvuru var. Bu sayı sadece ‘Ben Beyaz Reform çerçevesinde bu avantajlardan faydalanmak için kamuya dönmek istiyorum’ diyen hekimlerin sayısı. Taban ücret dışında her işlemin bir karşılığının olduğu, mahsuplaşmanın olmadığı, dolayısıyla her çalışanın mutlaka ek ödeme aldığı bir dönem başlattık. Bunun karşılığı olarak bir hafta içinde 6 binin üzerinde hekim, kamuya geri dönmek için başvurusunu yaptı. Bugüne kadar böyle yoğun bir talep görülmedi. Bu sayı daha da artacak. Gelecek hafta açılacak açıktan atama kadrolarına daha fazla başvuran hekimin olacağını tahmin ediyorum.”

Bakan Koca ayrıca şunları söyledi:

“85 bin sağlık çalışanı alımı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler, sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım olacak.”

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