6 bin MS hastası mağdur! Günlerdir ilaç bekliyorlar

Türkiye’de 50 bin MS hastası var ve yaklaşık 6 bin MS hastasının kullandığı ilaçlar, 31 Mayıs'tan bu yana SGK tarafından karşılanmıyor. 8 gündür ilaçlarını alamayan hastalar, mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

6 bin MS hastası mağdur! Günlerdir ilaç bekliyorlar

Kamu Son Haber'den Selin Turşak'ın haberine göre; SGK Genel Sağlık Sigortası’ndan, Türkiye’de yaklaşık 50 bin Multiple Skleroz (MS) hastası var. Bu hastalar içinde 6 bin kişi Ocrevus isimli ilacı tedavi için kullanıyor. Ocrevus isimli ilaç 2018 yılından bu yana SGK Genel Sağlık Sigortası tarafından bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil edilen ve belirlenen geri ödeme koşullarıyla doktorların ve hastaların erişimine sunuluyordu. İthal ilaç statüsünde yer alan Ocrelizumab etken maddeli Ocrevus isimli ilaç, 31 Mayıs 2023 tarihinden itibaren artık devlet tarafından karşılanmayacağı belirtildi.

YAKLAŞIK 6 BİN MS HASTASI MAĞDUR

MS hastalarının yılda 6 aylık periyodlarla, iki kez ikişer kutu olarak kullandıkları Ocrelizumab etken maddeli ilaçlarının SGK tarından karşılanmaması sonrası yaklaşık 6 bin MS hastası ilaçlarını nasıl elde edeceklerini düşünüyor. Beyin, omurilik ve optik sinirlerden oluşan merkezi sinir sistemini etkileyen bu hastalığın ilacı yaklaşık 57 bin TL’ye satılıyor.

“TEKERLEKLİ SANDALYEYE DÜŞEBİLİRİZ”

Yaşadığı mağduriyeti anlatan MS Hastası Şerife Döngel, “6 ayda bir Ocrevus almak için hastaneye gidiyorum. Bugün saat 09.30’da Ocrevus ilacımı almaya gidecektim. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nden saat 07.06’da bir telefon geldi. İlacınızı almaya gelmeyin biz size haber vereceğiz dediler. Nedenini bile soramadan telefonu kapattılar. Biz MS hastaları ne yapacağız? Ben hadi sakinim ama panik olanlar atak geçirecek, eli ya da ayakları tutmayabilir. Biz MS hastaları tekerlekli sandalyeye düşebiliriz” dedi.

“İLACIN YAKLAŞIK FİYATI 57 BİN TL”

Döngel, “Bu hastalık, erken evrelerde geçici ataklar olarak kendisini gösterir. Geç kalındığı takdirde görme kaybı, denge ve görme bozukluğu, peltek konuşma bozukluğu ve kaslarda güçsüzlük ve yorgunluk gibi yaşamımızı etkileyecek kadar kalıcı bir durum yaşatır. Bu sebepten dolayı mutlaka ilaçlarımızı zamanında almamız gerekiyor. İlacın yaklaşık fiyatı 57 bin 270 TL, SGK ilaçlarımızı karşılasın biz MS hastalarını tekerlekli sandalyeye mahkûm etmesin” dedi.

MS HASTALIĞI NEDİR?

Multipl Skleroz (MS), temelde genetik/ailevi bir eğilimin olduğu, çevre koşullarının ve diğer nedenlerin bu genetik üzerine eklenmesi ile hastanın kendi bağışıklık sisteminin hedef şaşırarak myelin kılıfına saldırması sonucu ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Göz siniri, beyin ve omurilikteki sinir hücrelerinin lifleri etrafında uyarıyı hızlı iletmeyi sağlayan sinir kılıfı (miyelin) mevcuttur. Normalde bağışıklık sistemi vücudumuzu mikroplara karşı korur. MS’ de yanlış çalışan bağışıklık sistemi hücreleri miyeline saldırır ve hasarlanmaya neden olur. Bu hasarlanma sonucunda sinir hücreleri görevlerini doğru olarak yerine getiremez. Etkilenen sinir hücrelerine göre; duyusal, görme, yürüme, konuşma ve denge gibi işlevlerde bozulmalar meydana gelir.

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