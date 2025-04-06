6 bin Yıl öncesinden bugüne: Kültepe Kaniş-Karum

Kaynak: İHA
6 bin Yıl öncesinden bugüne: Kültepe Kaniş-Karum

Kültepe Kaniş-Karum, 6 bin yıllık geçmişiyle Anadolu’nun başlangıç noktası olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Kazılar devam ederken, uluslararası öğrenciler tarihin izinde buluşuyor.

Kayseri’nin 6 bin yıllık tarihini gözler önüne seren Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri, “Anadolu tarihinin başlangıç noktası” olarak ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

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Kayseri-Sivas kara yolu üzerinde yer alan bu tarihi alanda, Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu liderliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği kazı çalışmaları devam ediyor.

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Ören yeri, yerli ve yabancı konuklara ev sahipliği yaparken, Kayseri’de eğitim gören farklı ülkelerden öğrenciler de burayı ziyaret ederek Anadolu’nun köklü geçmişi hakkında bilgi edindi.

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Grup Lideri Mohammad Ali Tawakoli, “Uluslararası öğrencilerle Kültepe’yi gezdik. Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu ile Medeniyetin Burçları Birliği’nin her yıl düzenlediği kültür ve doğa gezisi kapsamında buradayız. Asya, Avrupa, Afrika ve Arap ülkelerinden öğrencilerle, akademik programlarımız dahilinde teknik ve tarihi geziler yapıyoruz. Burası tarihin değerini hatırlatıyor; çünkü tarih ne kadar eski olursa olsun gün yüzüne çıkıyor. Herkese öneriyorum, geçmişi bilmeden geleceği şekillendiremeyiz” şeklinde konuştu.

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