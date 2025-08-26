6 bin yıllık tapınaktan sonra Tadım Kalesi’nde insan ve hayvan kemikleri ortaya çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından Tadım köyünün merkezindeki kale ve höyükte arkeolojik kazılar iki yıldır devam ediyor.

Yaklaşık 210 metre uzunluğa, 160 metre genişliğe ve 35-40 metre yüksekliğe sahip olan Tadım Kalesi ve Höyüğünde çalışmalar sürüyor.

Kale kazılarında, daha önce 6 bin yıllık tapınak, sunak, kan oluğu ve dört adet podyum gün yüzüne çıkarılmıştı.

​​​​​​​

Çalışmalarda son olarak sunak ve kan oluğu çevresinde insan ile hayvan kemikleri bulundu. Arkeolog Ergün Demir, bu kez sunak çevresinde yapılan kazılarda çok sayıda insan ve hayvan kemiği ile insan dişlerine rastlandığını belirterek, alanın geçmişte dini törenler ve kurban ritüelleri için kullanıldığını vurguladı.

"GENELDE TANRILARINA HAYVAN VE İNSAN KURBAN EDİYORLARDI"

Tapınak olarak düşündükleri bölgede sunum alanları ve 4 adet podyum olduğunu ifade eden arkeolog Ergün Demir, "81 no'lu açmanın içerisinde bir sunak ve sunağa ait bir kan oluğu sağlam bir şekilde gün yüzüne çıkarıldı.

Sunak çevresinde yapılan kazılarda insan ve hayvan kemikleri, insan dişleri bol miktarda bulundu.

Bu noktalarda genelde tanrılarına hayvan ve insan kurban ediyorlardı" dedi.