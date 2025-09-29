CHP'li Belediye Başkanı İsa Yıldırım'dan sonra 6 CHP'li meclis üyesi istifa etti

Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in AKP'ye geçmesinin yankıları sürerken CHP'li belediyelerde istifalar devam ediyor.

Antalya'da 2004-2009 yılları arasında AKP'den Pınarlı Belde Belediye Başkanlığı yapan, 2009-2014 yıllarında MHP'den Aksu'nun ilk ilçe belediye başkanı seçilen İsa Yıldırım, geçen yıl yerel seçimde CHP'den aday olmuş; bir dönem boşluğun ardından yeniden Aksu Belediye Başkanı seçilmişti.

Yıldırım, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yıldırım'ın ardından bugün CHP'li 6 belediye meclis üyesi de partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Aksu Belediye Meclisi'nde istifalar sonrasında yeni dağılım şöyle; 11 CHP, 6 Bağımsız, 4 AKP, 4 MHP.

"BAĞIMSIZ DEVAM EDECEĞİZ"

İsa Yıldırım, sosyal medya hesabından CHP'den istifa eden 6 belediye meclis üyesiyle birlikte çektirdiği fotoğrafla yaptığı paylaşımda, "yolumuza bağımsız olarak devam edeceğiz" dedi.

Yıldırım'ın açıklamasının tamamı şöyle

"Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek 'Bağımsız Belediye Başkanı' olarak yolumuza devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşmamızın ardından Belediye Meclisimizde görev yapan Mehmet Alptekin, Harun Hor, Mehmet Altay, Hüseyin Yılmaz, Yaşar Karakartal ve Mustafa Ceylan da partilerinden istifa ederek, 'Bağımsız Meclis Üyesi' olarak bizimle birlikte yürüme kararı aldıklarını ifade ettiler. Bu istifaların kişisel bir tercih değil, Aksu'nun menfaatlerini her şeyin üstünde tutan bir duruş olduğunu dile getiren meclis üyelerimiz, 'Bizim için koltuklar, makamlar ya da rozetler değil, Aksu'nun geleceği önemlidir' diyerek şahsımla beraber yol alacaklarını söylediler. Biz gücümüzü ilçe halkımızdan alıyoruz. Halka hizmetin en büyük görev olduğu bilinciyle, hiçbir siyasi hesap, hiçbir kişisel menfaat gözetmeksizin, yalnızca halkımıza hizmet için yolumuza bağımsız olarak devam edecek, Aksu'nun çıkarlarını, siyaset üstü bir anlayışla savunmaya devam edeceğiz."

