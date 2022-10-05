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6 çocuğa istismarda bulunan sanığa 400 yıla kadar hapis cezası istendi

Ankara'nın Polat ilçesinde aralarında birlikte yaşadığı kadının çocuğunun da olduğu 6 çocuğa istismarda bulunan sanık için açılan davada 400 yıla kadar hapis cezası isteminde bulunuldu.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 23:44
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6 çocuğa istismarda bulunan sanığa 400 yıla kadar hapis cezası istendi

6 çocuğa istismarda bulunan sanığa 400 yıla kadar hapis cezası istendi
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Ankara'da 6 çocuğa istismarda bulunan adam için 400 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 

Ankara'nın Polatlı ilçesinde aralarında birlikte yaşadığı kadının çocuğunun da bulunduğu 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs hakkında, 'cinsel istismar, şantaj ve tehdit' suçlarından 400 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bazı suçlarda zanlıya yardım ettiği iddiasıyla birlikte yaşadığı kadın hakkında da 200 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, Polatlı'ya bağlı Şabanözü Mahallesi'nde yaşandı. Y.K. isimli şahsın, üvey çocuğu başta olmak üzere 4'ü erkek, 2'si kız toplamda 6 çocuğu istismar ettiği ortaya çıktı. Savcılığın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde sanıklara ait evlerde yapılan aramalarda el geçirilen CD'lerde, mağdurlara yönelik istismardan görüntüler ortaya çıktı.

Diğer mağdurların da şikayetçi olduğu tutuklu sanık Y.K. hakkında, 'zincirleme olarak çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'çocuğa karşı cinsel amaçla cebir ve tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak,' 'tehdit' gibi suçlardan 400 yıla kadar; bazı mağdurlara yönelik suçlara yardım ettiği iddiasıyla da birlikte yaşadığı A.P. hakkında 200 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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﻿6 çocuğa istismarda bulunan sanığa 400 yıla kadar hapis cezası istendi
﻿6 çocuğa istismarda bulunan sanığa 400 yıla kadar hapis cezası istendi
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