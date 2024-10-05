6 çocuğun içinde olduğu araç şarampole devrildi

Çankırı'da, içerisinde 6 çocuğun bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Feci kazada 2 çocuk yaşamını yitirirdi, 4 çocuk da yaralandı. Kaza, saat 21.30 sıralarında Kurşunlu ilçesi Büyük Göl yolu mevkinde yaşandı.

Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ankara'da havalimanı yolunda feci kaza: Taksi bariyerlere ok gibi saplandı

EN BÜYÜĞÜ 17 YAŞINDA ALTI ÇOCUK ARAÇTAYDI

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde bulunan O.A. (17) ve S.G.'nin (14) yaşamını yitirdiği, T.K. (15), H.E. (14), İ.H.Y (14) ve M.R.B.'nin (13) ise yaralandığı belirlendi.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü! Acıya dayanamayıp hastaneye gelince

Yaralı 4 çocuk, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne, sonrasında da Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. O.A. ve S.G.'nin cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.