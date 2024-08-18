6 çocuktan sonra hayatını değiştirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
6 çocuktan sonra hayatını değiştirdi

Altı çocuk annesi , 80 kilo vererek estetik ameliyatı oldu. Onun dönüşümü nefes kesici!

Natalie, hiçbir zaman makyaj yapmadığını çünkü bunun anlamsız olduğunu düşündüğünü itiraf etti. Her zaman yağlı saçları vardı ve aşırı kiloluydu. Yaklaşık 15 yıl önce kilosu konusunda endişelenmeye başladı.

Kendini fast food ve donutlarla doyurdu ve inanılmaz bir şekilde 155 kiloya kadar çıktı. O aşamada Natalie araba bir yere giderken arabadan bile inmemişti. Anne-babalar günü olduğu zamanlarda asla çocukların okuluna gitmezdi ve çocuklar ona yalvarsa bile onu kesinlikle plaja götürmezdiniz.

İşin dönüm noktası, doktorların onu kilo vermediği takdirde kalp krizi geçirme riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarmasıyla geldi. Karaciğeri zaten yağla kaplıydı ve aşırı kilo gerçekten tehlikeli hale gelmişti. Bu nihayet Natalia'nın kendisi hakkında bir şeyler yapmasına neden oldu. Eşi de kilo vermesi konusunda ona destek oldu ve birlikte bir zayıflama programı denediler ve bu sürede 80 kilo verdi.

Dönüşüm harika ve Natalia'nın özgüvenini artırdı. King, artık okula gitmekten korkmadığını belirterek, "Çocuklarım bana sürekli benimle ne kadar gurur duyduklarını söylüyorlar" diyor.

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