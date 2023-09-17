6 dakikada 14 metre kol böreği yedi 10 bin lira kazandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 'Yeşil Bursa, Yeşil Gastronomi’ temasıyla bu yıl ikincisini düzenlendiği 2. Bursa Gastronomi Festivali renkli yarışmalara da sahne oluyor. Baklava, tahinli pide yeme yarışmalarının ardından İkizler Börek de 9’uncu defa yaptığı kol böreği yarışmasına 52 kişi katıldı. 6 dakika içinde 14 metre peynirli kol böreğini yiyen üniversite öğrencisi Ali Kılıç, 10 bin lira para ödülü kazandı. Kılıç, ödülünün yarısını depremzede ailelere bağışladı. Yarışmada 11 metre börek yiyen Mustafa Kılıç ikinci olurken, 10,5 metre börek yiyen Ramazan Çelik de üçüncü oldu. İkinci ve üçüncü olanlar da bir çuval un kazanırken, tüm katılımcılara da teselli ödülleri takdim edildi.

Birinci olan Ali Kılıç, ilk yarışma deneyimi olduğunu dile getirerek, “Dün de baklava yarışmasına katılmıştım. Orada dördüncü oldum. Buradan Hasan ustaya çok teşekkür ediyorum. Börek ve ortam çok güzeldi. Sonlara doğru börek iyice şişirdi. Gelecek senelerde rekor kıracağız. Kazandığım ödülünün yarısını da depremzede ailelere bağışlayacağım” dedi.

İkizler Börek sahibi Hasan Acar, “Bu yarışmayı 9’uncu defa düzenliyoruz. Ben 2023 metre dünyanın en uzun böreğini de yapmıştım. Her şey Bursa için. Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum. Biz esnaflar olarak çok memnunuz” diye konuştu.

Geçen yıl aynı yarışmada 16 metre kol böreği yenmişti.