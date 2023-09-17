6 dakikada 14 metre kol böreği yedi 10 bin lira kazandı

Bursa’da ikincisi düzenlenen Gastronomi Festivali’nde kol böreği yeme yarışması düzenlendi. 14 metre kol böreği yiyerek şampiyon olan Ali Kılıç, kazandığı 10 bin lira para ödülünün yarısını depremzedelere bağışladı.

6 dakikada 14 metre kol böreği yedi 10 bin lira kazandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 'Yeşil Bursa, Yeşil Gastronomi’ temasıyla bu yıl ikincisini düzenlendiği 2. Bursa Gastronomi Festivali renkli yarışmalara da sahne oluyor. Baklava, tahinli pide yeme yarışmalarının ardından İkizler Börek de 9’uncu defa yaptığı kol böreği yarışmasına 52 kişi katıldı. 6 dakika içinde 14 metre peynirli kol böreğini yiyen üniversite öğrencisi Ali Kılıç, 10 bin lira para ödülü kazandı. Kılıç, ödülünün yarısını depremzede ailelere bağışladı. Yarışmada 11 metre börek yiyen Mustafa Kılıç ikinci olurken, 10,5 metre börek yiyen Ramazan Çelik de üçüncü oldu. İkinci ve üçüncü olanlar da bir çuval un kazanırken, tüm katılımcılara da teselli ödülleri takdim edildi.

aw032514-02.jpg

Birinci olan Ali Kılıç, ilk yarışma deneyimi olduğunu dile getirerek, “Dün de baklava yarışmasına katılmıştım. Orada dördüncü oldum. Buradan Hasan ustaya çok teşekkür ediyorum. Börek ve ortam çok güzeldi. Sonlara doğru börek iyice şişirdi. Gelecek senelerde rekor kıracağız. Kazandığım ödülünün yarısını da depremzede ailelere bağışlayacağım” dedi.

aw032514-07.jpg

İkizler Börek sahibi Hasan Acar, “Bu yarışmayı 9’uncu defa düzenliyoruz. Ben 2023 metre dünyanın en uzun böreğini de yapmıştım. Her şey Bursa için. Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum. Biz esnaflar olarak çok memnunuz” diye konuştu.
Geçen yıl aynı yarışmada 16 metre kol böreği yenmişti.

aw032514-03.jpg

aw032514-04.jpg

aw032514-01.jpg

aw032514-05.jpg

aw032514-06-1.jpg

aw032514-06.jpg

Öne Çıkanlar
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Son Haberler
CHP Konya İl Kongresi'nde ortalık karıştı. Belediye Başkanı fenalaştı Güncel
CHP Konya İl Kongresi'nde ortalık karıştı. Belediye Başkanı fenalaştı
Aracın tavanından uyuşturucu çıktı Güncel
Aracın tavanından uyuşturucu çıktı
Helikopter kazasında bir kişinin kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı Güncel
Helikopter kazasında bir kişinin kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı
Bağcılar'da kamyonet alev alev yandı, elektrik kablosu koptu Güncel
Bağcılar'da kamyonet alev alev yandı, elektrik kablosu koptu
Özel 'üyeler bilinmeli' demişti. Faik Öztrak ile Özgür Özel arasında MYK polemiği Güncel
Özel 'üyeler bilinmeli' demişti. Faik Öztrak ile Özgür Özel arasında MYK polemiği
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı, 44 kg uyuşturucu ele geçirildi Güncel
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı, 44 kg uyuşturucu ele geçirildi
Trabzonspor Beşiktaş maçı Spor
Trabzonspor Beşiktaş maçı