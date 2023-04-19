6 diş közlenmiş sarımsak ne işe yarar

Editör: Erkavim Yıldırım

Yapılan araştırmalar sonucunda günde 6 diş közlenmiş sarımsak yemenin gün içinde bedende birçok olumlu değişikliği ortaya çıkarıyor.



SARIMSAĞI NASIL YEMELİ

İçeriğindeki enzim ve maddelerden yararlanmak için ezilip bir kaç dakika bekledikten sonra tüketilebilir. Pişirme esnasında bu maddeler azalabilir. Sarımsaktan en çok fayda çiğ halinden alınır.

Lezzetli bir et ve tavuk yemeği için sarımsak, kekik ve zeytinyağıyla marine edilebilir. Bunun yanı sıra sağlıklı beslenme ve kilo vermek isteyenler için yoğurt ve sarımsak karışımı uzmanlar tarafından önerilir. Ayrıca yeşillikli diyet salatalarına da eklenmesi öneriliyor.

Sarımsağın raf ömrü uzundur. İçeriğinde yüksek miktarda A, C ve B vitamini bulunuyor. Özelikle grip ve nezle gibi üst solunum yolları hastalıklarında doğal ilaç olarak kullanılıyor. Peki günde 6 diş közlenmiş sarımsak, tüketen insana nasıl bir fayda sağlıyor?



GÜNDE 6 DİŞ KÖZLENMİŞ SARIMSAK

Günde 6 diş tüketilen sarımsak bu sağlık sorunlarına neden olan zararlı toksinleri azaltarak cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağlar.

Cildin alt tabakası dermis ve cilt arasındaki gözenekleri sıkılaştırarak yağ birikmesini önler. Bunun yanı sıra saç ve saç derisinin yapısını da güçlendiren sarımsak, saçın hacmini artırarak daha dolgun ve parlak görünmesini sağlıyor.

İlk 4 ve 6 saat arasında metabolizmayı düzenleyerek vücutta depolanmaya meyilli yağ ve zararlı toksinleri idrar ve dışkılama yoluyla vücuttan atmaya yardımcı oluyor.

6 saat içerisinde ise bazı besinlerden dolayı kanda meydana gelen düzensiz dolaşımı dengeler aynı zamanda kandaki zararlı toksinlerin oranını azaltarak, kanserli hücrelerin oluşumunu da engeller. Damarları temizleyerek de kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltır.

7 ve 10 saatleri arasında da içerdiği vitaminler vücudun savunmasını kıran serbest radikallerin seviyesini düşürür. Kandaki trombosit hücreleri de dengeleyerek eklemlerde oluşma ihtimali olan ödemleri engeller.



Kronik hastalıklar ve bazı yiyeceklerden dolayı sinir sistemindeki hücreler zarar görür. Bu hücrelerin zarar görmesi sonucu ruhsal hastalıkların yaşanma oranı artar. Sarımsak antioksidan özelliği sayesinde bu tehlikeyi ortadan kaldırarak sinir sistemini güçlendirir. Böylece gün boyu zinde olmanızı sağlar.

Yağlı ve karbonhidratlı yiyecekler karaciğerde yağ bezesi oluşturur. Bu da ciltte; akne, sivilce ve yağ kitleleri olarak ortaya çıkar.