İzleyiciler 6 Ekim Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 6 Ekim Cuma ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 6 Ekim Cuma TV yayın akışında ne var? 6 Ekim Cuma bugün hangi diziler var?
Hafta sonuna doğru televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 6 Ekim Cuma TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 6 Ekim Cuma TV yayın akışında ne var? 6 Ekim Cuma bugün hangi diziler var?
6 EKİM CUMA 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Kirli Sepeti
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Kader Bağları
22:30 Hudutsuz Sevda
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
TV8 CUMA YAYIN AKIŞI
07.15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 Masterchef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye All Star
STAR TV CUMA YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Vikingler: Büyük Macera
16:00 Güzel Köylü
18.15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını