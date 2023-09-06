İzleyiciler 6 Eylül Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 6 Eylül Çarşamba ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 6 Eylül Çarşamba TV yayın akışında ne var? 6 Eylül Çarşamba bugün hangi diziler var?

Hafta ortasında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 6 Eylül Çarşamba TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 6 Eylül Çarşamba TV yayın akışında ne var? 6 Eylül Çarşamba bugün hangi diziler var?

6 EYLÜL ÇARŞAMBA 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

21:30 Maviye Sürgün

00:15 Son Şövalyeler (Yabancı Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Kalp Yarası

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Safir

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Mekanik 2: Suikast (Yabancı Sinema)

22:00 Mekanik 2: Suikast (Yerli Sinema)

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Mucize Doktor

13:45 En Hamarat Benim

16:00 Bu Tabak Kimin?

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Recep İvedik 5 (Yerli Sinema)

22:45 Ruhun Duymaz

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyate

16:00 Yalı Çapkını

19:00 Star Haber

20:00 Düğün Dernek (Yerli Sinema)

22:30 Yerli Dizi Tekrar

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star