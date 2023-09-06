İzleyiciler 6 Eylül Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 6 Eylül Çarşamba ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 6 Eylül Çarşamba TV yayın akışında ne var? 6 Eylül Çarşamba bugün hangi diziler var?
Hafta ortasında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 6 Eylül Çarşamba TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 6 Eylül Çarşamba TV yayın akışında ne var? 6 Eylül Çarşamba bugün hangi diziler var?
6 EYLÜL ÇARŞAMBA 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
21:30 Maviye Sürgün
00:15 Son Şövalyeler (Yabancı Sinema)
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Kalp Yarası
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Safir
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Mekanik 2: Suikast (Yabancı Sinema)
22:00 Mekanik 2: Suikast (Yerli Sinema)
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Mucize Doktor
13:45 En Hamarat Benim
16:00 Bu Tabak Kimin?
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Recep İvedik 5 (Yerli Sinema)
22:45 Ruhun Duymaz
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyate
16:00 Yalı Çapkını
19:00 Star Haber
20:00 Düğün Dernek (Yerli Sinema)
22:30 Yerli Dizi Tekrar
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star