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Trabzonspor'a kötü haber. Tam 6 eksik

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. maçında yarın Fransa temsilcisi Monaco ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-Mavililer'de 6 futbolcu antrenmana katılmadı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 20:21
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6 futbolcu antrenmana katılmadı. Trabzonspor'a kötü haber

Trabzonspor'a kötü haber. Tam 6 eksik
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Trabzonspor , UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. maçında yarın Fransa temsilcisi Monaco ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarına ilk 15 dakikası açık tutulan bir antrenman gerçekleştirdi. Antrenmana uzun süre sakatlıkları devam eden Visca, Peres, Dorukhan Toköz, Serkan Asan'ın yanı sıra kas spazmı geçiren Gomez ve Trezeguet ile kasık ağrısı bulunan Abdülkadir Ömür, katılmadı.

Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümünde oyuncular, ısınma ve pas çalışması yaptı. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. (İHA)

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