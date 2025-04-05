6 gollü Çorum FK, Esenler Erokspor maçında kazanan çıkmadı

Çorum FK ile Esenler Erokspor Trendyol 1. Lig 32. haftasında karşılaştı. İki takımın karşılıklı gollerine rağmen maç 3-3 sona erdi.
ÇORUM FK 3 ESENLER EROKSPOR 3
Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Dura, Ethem Potuk
Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Atila Turan, Zargo Toure, Loick Landre (Kadir Seven dk. 46), Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Atakan Cangöz, Eren Karadağ (Kerem Kalafat dk. 81), Atakan Akkaynak (Bel Durel Avounou dk. 70), Burak Süleyman(Ozan Sol dk. 81), Thomas Verheydt (Ali Akman dk. 46)
Yedek oyuncular: Ahmet Said Kıvanç, Suat Kaya, Tunahan Ergül, Ahmethan Köse, Coşqun Diniyev
Teknik Direktör: Tuncay Şanlı
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak, Francis Beny Nzaba, Anıl Yaşar, Sakıb Aytaç, Mücahit Albayrak (Eşref Korkmazoğlu dk. 58), Ryan Jack (Janne-Pekka Laine dk. 59), Tugay Kacar (Ufuk Akyol dk. 73), Alper Karaman, Antenor Junior Fernandes da Silva Vitoria (Hamza Catakovic dk. 65), Olarenwaju Ayoba Kayode (Mame Mor Faye dk.65).
Yedek oyuncular: Ercüment Kafkasyalı, Metehan Mert, Oscar Francisco Garcia Quintela, Oğuz Ceylan, Ertuğrul Furat
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Ferhat Yazgan (dk. 23), Atakan Akkaynak (dk. 47), Ferhat Yazgan (dk. 88) (Çorum FK), Fernandes (dk. 7 ve 32 pen.), Olarenwaju Ayoba Kayode (dk. 13) (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Thomas Verheydt, Atila Turan, Kadir Seven, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Eren Karadağ (Çorum FK), Olarenwaju Ayoba Kayode, Francis Beny Nzaba, Sakıb Aytaç (Esenler Erokspor)